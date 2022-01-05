В Алма-Ате ликвидированы десятки нападавших на административные здания

Экстремистские силы предприняли несколько попыток захвата административных зданий и управлений полиции в Алма-Ате в ночь на 6 января. Десятки нападавших были ликвидированы, их личности устанавливаются, сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар 24».

Минувшей ночью была предпринята попытка штурма административных зданий департамента полиции Алма-Аты, а также районных управлений отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются, — подчеркнула она.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение.

Ранее стало известно, что в Алма-Ате 6 января началась масштабная зачистка улиц от мародёров. В операции участвуют военные и представители силовых ведомств.