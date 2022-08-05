Полицейский из России обвинил казахских силовиков в краже машины

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Сотрудник МВД РФ из уральского поселка Тугулым Сергей Маренин обвинил своих коллег из Казахстана в краже автомобиля, передает URA.RU. По его словам, машину похитили у супруги в 2021 году, после чего автомобиль объявили в международный розыск.

В 2019 году наша семья приобрела новый автомобиль KIA Sportage у официального дилера. Собственником автомобиля является моя супруга. 26 октября 2021 года указанный автомобиль был угнан со стоянки возле нашего дома в Свердловской области, — рассказал он.

Спустя несколько месяцев машину обнаружили в казахском городе Шымкенте, где, как заявляет Маренин, сотрудники департамента полиции Шымкента незаконно отдали автомобиль на хранение гражданке Казахстана. Позже из материалов уголовного дела пропала информация о реальном собственнике автомобиля. Супруги направились в Шымкент, однако отдавать им KIA сотрудники казахской полиции отказались.

Первый замначальника департамента полиции и следователь первоначально сообщили нам заведомо ложную информацию о том, что мы не являемся собственниками данного автомобиля, что VIN-номера не принадлежат нашей автомашине. И что они автомобиль не отдадут. Далее они прямо дословно признались нам, что моя супруга является единственным законным собственником автомобиля и им «плевать» на международное поручение, — поделился мужчина.

В МВД Казахстана был направлен официальный запрос от журналистов.

Стоит отметить, что накануне казахский портал Polisia.kz сообщал о выявлении в Шымкенте схемы по незаконной постановке на учет в Казахстане машин из ближнего зарубежья. По меньшей мере 53 автомобиля были поставлены на учет нелегально. Два сотрудника департамента полиции города были арестованы.

Ранее в МВД РФ сообщили о снижении в первые месяцы 2022 года числа краж машин и автоугонов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом число краж и автоугонов снизилось на 21% и 9,7% соответственно.