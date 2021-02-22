Покойного Кернеса лишили полномочий мэра Харькова

Харьковский городской совет досрочно лишил полномочий городского главы Геннадия Кернеса, который умер 17 декабря 2020 года.
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Кернес скончался в Берлине на 62-м году жизни. Похоронили его 23 декабря в Харькове. С августа 2020 года он не появлялся на публике из-за проблем со здоровьем, однако это не помешало харьковчанам переизбрать его на третий срок на местных выборах 25 октября.
Ранее NEWS.ru писал, что домработницу Геннадия Кернеса избрали депутатом одного из районных советов Харьковской области. Женщина баллотировалась от партии покойного.
Украинские журналисты выяснили, что именно она могла заразить Кернеса COVID-19. Их слова опроверг секретарь госсовета Игорь Терехов, который отметил, что нельзя достоверно сказать, как мэр «подхватил вирус».