Покойного Кернеса лишили полномочий мэра Харькова

https://static.news.ru/photo/0b768974-7690-11eb-9d63-96000091f725_660.jpg Геннадий Кернес Фото: kernes.com.ua

Харьковский городской совет досрочно лишил полномочий городского главы Геннадия Кернеса, который умер 17 декабря 2020 года.

Как сообщают «Украинские новости», за это решение проголосовали 83 депутата при необходимом минимуме в 43 голоса. Вскоре горсовет должен направить в Верховную раду материалы для назначения новых выборов мэра. Пока депутаты не могут рассмотреть этот вопрос из-за отсутствия необходимых документов в ходатайстве секретаря органа Игоря Терехова. Агентство уточняет, что процедура назначения внеочередных выборов может растянуться на годы. Свою кандидатуру может выставить Михаил Добкин, бывший мэром Харькова в период с 2006-го по 2010 год.

Кернес скончался в Берлине на 62-м году жизни. Похоронили его 23 декабря в Харькове. С августа 2020 года он не появлялся на публике из-за проблем со здоровьем, однако это не помешало харьковчанам переизбрать его на третий срок на местных выборах 25 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что домработницу Геннадия Кернеса избрали депутатом одного из районных советов Харьковской области. Женщина баллотировалась от партии покойного.

Украинские журналисты выяснили, что именно она могла заразить Кернеса COVID-19. Их слова опроверг секретарь госсовета Игорь Терехов, который отметил, что нельзя достоверно сказать, как мэр «подхватил вирус».