Покинувшие Украину предприниматели вернутся в страну

Украинские предприниматели Андрей Ставницер и Василий Хмельницкий планируют вернуться на Украину в ближайшие дни, их отъезд связан с командировкой и обучением за границей, передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. 13 февраля издание «Украинская правда» сообщило, что из Киева за день вылетело почти 20 чартерных рейсов и частных самолётов. Среди покинувших страну были и вышеуказанные бизнесмены.

В пресс-службе Ставницера сообщили УП, что он улетел в командировку и на днях вернётся на Украину. В пресс-службе Хмельницкого сообщили УП, что он улетел с командой на обучение и должен вернуться на Украину 20 февраля. Там добавили, что этот тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются на Украине, — говорится в сообщении издания.

Кроме того, издание выяснило, почему из Киева в воскресенье вылетел самолёт предпринимателя Бориса Колесникова. Как сообщил бизнесмен, воздушное судно направлено в Прагу на техобслуживание, а сам он находится в Киеве и не планирует отъезд.

Ранее США рекомендовали сотрудникам посольства в Киеве срочно эвакуироваться из столицы. Эвакуация началась 12 февраля и должна закончиться в течение максимум 48 часов. С 13 февраля консульские услуги посольства в Киеве приостановлены. По словам советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, отказавшись от эвакуации, дипломаты рискуют не улететь на родину в случае военных действий.