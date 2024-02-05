«Пойдет по пути Армении»: политолог про смену правительства Казахстана Политолог Светлов: Казахстан пойдет по пути Армении

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Касым-Жомарт Токаев

Казахстан может пойти по пути Армении, заявил NEWS.ru политолог, журналист Юрий Светлов. По его словам, в сложное для России время Астана находит оправдание для своего бездействия, при этом рассчитывая на помощь Москвы. Также он обращает внимание, что пакеты акций казахской нефтегазовой отрасли принадлежат в первую очередь англичанам и американцам.

Я склонен полагать, что сейчас в Казахстане продолжится тенденция на отстранение от России. Мы слышим громкие заявления Токаева, но реальных шагов со стороны властей в плане поддержки нашей страны не наблюдаем. <...> Есть опасение, что Казахстан пойдет по пути Армении, с которой сейчас у нас складываются не лучшие отношения, — говорит политолог.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства республики. Члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности вплоть до утверждения нового состава кабмина.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что Токаев заинтересован в усилении управляемости и новой динамике власти. По мнению депутата, помня о недавней угрозе государственного переворота и проанализировав работу министров в посткризисный период, президент решил провести кадровые перестановки.