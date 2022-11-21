«Похоже на договорняк»: Лукашенко об упавшей ракете в Польше Лукашенко заявил, что упавшая в Польше ракета была украинской

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Инцидент с падением ракеты в Польше похож на «договорняк», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Он добавил, что «никто не дает ответа на ряд вопросов» по поводу ракетного инцидента, передает БелТА. Белорусский лидер считает, что украинская ракета не случайно была запущена в сторону страны НАТО. По мнению Лукашенко, руководству Польши надо ответить перед своими гражданами, как такое могло произойти.

Надо на элементарные вопросы ответить. Почему именно во время саммита «двадцатки» вдруг атаковали «натовское» государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали — люди погибли, — сказал Лукашенко.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.

Позже глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава разрабатывает новый закон о защите гражданского населения страны, согласно которому на территории республики появится больше бомбоубежищ. Он отметил, что на текущий момент в распоряжении польского населения находится 62 тысячи укрытий.