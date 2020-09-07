Соратник Колесниковой оценил версию о её «бегстве» за границу

https://static.news.ru/photo/b0ac4c0a-f19b-11ea-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Maria Kalesnikava/facebook.com

Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова не намеревалась уезжать из Белоруссии. Об этом заявил её соратник, член Координационного совета Максим Знак.

Много странного в этой истории, озвученного белорусским телевидением. Ни у кого из них намерений уезжать из страны не было, — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что покидать Белоруссию не собирались и другие оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов. Сама Колесникова, говоря о происходящем в стране, не раз отмечала, что никуда не уедет, даже если ей будет грозить тюрьма.

Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено — тюрьма или заграница. Мария чётко сказала, что никуда не уедет, — заключил Знак.

7 сентября Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. В то же время, по данным телеканала «Беларусь 1», Родненков и Кравцов якобы «сбежали за границу». Их коллега Мария Колесникова тоже пыталась пересечь границу Белоруссии, однако, по некоторым данным, была задержана, писал NEWS.ru.