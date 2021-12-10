Погранслужба Молдавии заявила, что не знает об инциденте с Нарочницкой

Пограничная служба Молдавии пока не комментирует информацию о том, что в страну не пустили известного российского политолога Наталью Нарочницкую. Сама Нарочницкая заявила, что причиной инцидента стали предстоящие выборы президента в Приднестровье, сообщает ТАСС.

Представитель погранслужбы Молдавии Раиса Новицки заявила , что не располагает информацией по этому вопросу, и пообещала сообщить её в СМИ при появлении. Сама Нарочницкая назвала инцидент «уколом Приднестровью и России», уточнив, что должна была присутствовать в качестве наблюдателя от Общественной палаты на выборах президента Приднестровья, которые пройдут 12 декабря.

Нарочницкая также уточнила, что вылетела в республику ночным рейсом в 22:30 и приземлилась «без двадцати или десяти час», после чего её допрашивали в течение полутора часов. По её словам, молдавская сторона указала, что она не смогла объяснить цель своего визита, хотя никого другого из прилетевших вместе с Нарочницкой об этом не спрашивали.

Схватили в охапку, паспорт отняли и передали экипажу, как обычно выдворяют каких-то террористов <...>. Вот так теперь с русскими — даже с такими известными людьми, как я — можно поступать, — заключила политолог.

Ранее о том, что Нарочницкой отказали во въезде в Молдавию, а затем вернули на рейс, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что в Молдавии «выбрали демократию, а не каменный век», что накладывает на чиновников некие обязательства.