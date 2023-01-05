Погранкомитет Белоруссии сообщил о провокациях на границе с Украиной

Фото: gpk.gov.by

На границе Белоруссии с Украиной случаются провокации с украинской стороны, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. Военнослужащие соседнего государства наводили оружие в сторону пограничных нарядов, а также выкрикивали оскорбления и показывали белорусским пограничникам угрожающие жесты. В ведомстве подчеркнули, что пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям.

Последний случай — в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников, — рассказал неназванный начальник управления пограничного контроля.

Согласно словам офицера отделения пограничного контроля, на украинской стороне «сотрудников каких-либо ведомств нет». Он подчеркнул, что там находятся «какие-то военизированные люди с оружием» без знаков отличия.

Ранее на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Начальник белорусских зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев заявил, что Минск не исключает провокации со стороны Киева. По его словам, также рассматривается еще одна версия — неисправность снаряда.