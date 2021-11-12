Погранкомитет Белоруссии объяснил очереди фур на границе

Образование очередей из грузовиков в пункте пропуска Бобровники — Берестовица на польско-белорусской границе вызвано невыполнением Польшей договорённостей по пропуску транспорта. Об этом заявили в погранкомитете Белоруссии.

Образование очередей в пункте пропуска Бобровники — Берестовица связано с невыполнением Польшей договорённостей, — говорится в сообщении ведомства.

По информации погранкомитета, белорусский пункт пропуска Берестовица имеет пропускную способность 500 грузовых машин на выезд и столько же на въезд. За истекшие сутки польская сторона оформила на выезд из Белоруссии только 268 грузовиков, уточнили в ведомстве.

Вместе с тем за эти же сутки белорусские службы оформили 562 въезжающих на территорию Белоруссии грузовика, перевыполнив нормативную пропускную способность, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, сейчас в очереди на въезд в Польшу находится 250 автомобилей.

Ещё одним фактором, существенно влияющим на формирование очередей перед пунктом пропуска, в белорусском ведомстве назвали закрытие в одностороннем порядке по инициативе польской стороны пункта пропуска Кузница Белостоцкая — Брузги.

Именно поэтому грузовой поток переориентировался на ближайшие международные автомобильные пункты пропуска, в том числе Бобровники — Берестовица, — подчёркивают в погранкомитете.

В минувший вторник, 9 ноября, Польша закрыла пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией, объяснив это осложнением миграционной ситуации. Ближайшим пунктом пропуска транспорта стал пункт Бобровники — Берестовица, куда и перенаправился весь транспортный поток.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее Польша предупредила Белоруссию о возможности полного закрытия границы.