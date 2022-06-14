Пограничные бои между Таджикистаном и Киргизией угрожают всему региону Душанбе и Бишкек решают свои проблемы, ослабляя Среднюю Азию в целом

Фото: gps.gov.kg

Новое обострение на границе Киргизии и Таджикистана показало, насколько накалена обстановка в этом регионе Средней Азии. Перестрелка между таджикскими и киргизскими пограничниками во вторник, 14 июня, утром продолжалась около 20 минут. Были применены гранатомёты и миномёты. Первый выстрел зафиксирован в 4 часа по московскому времени, в Душанбе было 6 часов, в Бишкеке — 7. Помимо разницы во времени есть и несоответствие в официальных сообщениях пограничных ведомств двух стран. Стороны обвинили друг друга в совершении первого выстрела. Информагентство Asia-Plus сообщило о гибели одного таджикского пограничника и о ранении двух его сослуживцев. Это уже третье боестолкновение в нынешнем году: 27 января в результате перестрелки с обеих сторон погибли два военнослужащих, 17 получили ранения, 3 июня ранеными оказались два киргизских пограничника и один таджикский. Вооружённые стычки между пограничниками происходят на одном и том же участке границы — между Баткенской областью Киргизии и Согдийской областью Таджикистана. Эксперты говорят как о земельных, так и политических причинах пограничного конфликта между постсоветскими странами.

Стороны договорились «закопать окопы»

Перестрелки закончились переговорами представителей властей двух стран. Днём стало известно, что стороны договорились отвести подразделения от занятых боевых позиций. Но ситуация на границе, судя по официальному сообщению пограничного ведомства Киргизии, остаётся напряжённой. «Стороны рассматривают причины возникновения перестрелки между пограничными постами „Булак-Баши“ (Киргизия) и „Кех“ (Таджикистан)», — говорится в сообщении.

Фото: gps.gov.kg

Днём 14 июня из региона пришло сообщение, что стороны договорились:

уточнить маршруты движения пограничных нарядов в местности Булак-Башы;

вернуть стянутые к месту инцидента дополнительные силы и средства в пункты их постоянной дислокации;

обязать начальников пограничных постов «Булак-Баши» и «Кех» ежедневно проводить встречи и обмениваться информацией об обстановке;

обязать стороны закопать вырытые ранее окопы;

не создавать препятствия для проведения сельскохозяйственных работ гражданами, чьи земельные участки находятся вблизи границы.

Выход из земельного тупика не требует шума и суеты

В советское время о пользовании водными ресурсами, пастбищами и дорогами договаривались чуть ли не на уровне руководителей совхозов и колхозов. После распада единой страны эту проблему, судя по всему, не удаётся решить даже президентам двух стран. Дорога Ош — Баткен — Исфана для Киргизии имеет особо важное значение, поскольку соединяет юг и север республики. Но проблема в том, что, петляя между предгорий, эта дорога пересекает таджикскую территорию. Здесь же рядом находится анклав Ворух — таджикское село с пастбищами, окружённое киргизской территорией. Ворух относится к Согдийской области Таджикистана. В Киргизии утверждают, что они передали эти земли таджикам в аренду ещё в прошлом веке, на что в Таджикистане отвечают, что все эти земли, включая киргизские сёла в округе, ещё раньше принадлежали их республике.

Территориальная путаница породила спор за водные ресурсы. Обе страны утверждают, что реки в этом регионе начинаются именно на их территории. В тёплое время года вода здесь становится на вес золота, поскольку от неё напрямую зависят урожаи сельхозпродуктов и существование поголовья скота.

Граница между Таджикистаном и Киргизией протянулась почти на тысячу километров, половина из которых остаются спорными. Отсутствие демаркации границ провоцирует межгосударственное напряжение, отметил в беседе с NEWS.ru глава Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдулгани Мамадазимов.

По дорогам, пересекающим спорные территории, проходят контрабандные грузы. Пока процесс демаркации и делимитации не поставит всё на место, не появятся контрольно-пропускные пункты на дорогах, на тех или иных участках границы могут продолжаться локальные боестолкновения. Прибавим к этому ещё и проблемы водораздела. Этот узел надо как можно быстрее распутывать, — убеждён политолог.

Но как распутать клубок проблем, похоже, сегодня никто не знает. Обе страны не отличаются богатой экономикой, идти на уступки друг другу в столь щепетильных социально-экономических вопросах не намерены. Разные подходы к решению пограничных споров продиктованы и традиционными формами хозяйствования. Киргизы, проживающие в сельской местности, тяготеют к занятию скотоводством, в недавнем прошлом они вели кочевой образ жизни. Им нужны пастбища и источники воды. Таджики в этих местах издревле занимались земледелием и садоводством — земля и вода им тоже необходимы. Советская власть нарезала границы, которых прежде здесь не было, в 1920-х годах, но выход она нашла простой — снизила их статус до формального значения. Когда границы стали реальными, начались споры, которые до сих пор не перешли в поиски золотой середины, требующей комплекса сложных политико-экономических идей.

Фото: shutterstock.com Люди пересекают границу государства в Таджикистане со стороны Узбекистана

Как отметила в беседе с NEWS.ru директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова, для поиска пограничных компромиссов требуется спокойная и кропотливая работа дипломатов и политиков стран региона, не осложнённая «внутренними турбулентными» процессами. «Вопрос о каждом клочке земли надо решать индивидуально — необходимо особо важным объектам давать двойной статус, выстраивать систему взаимной аренды», — убеждена эксперт.

Спокойной ситуацию сегодня ни в Таджикистане, ни в Киргизии назвать нельзя. В Киргизии президент Садыр Жапаров ведёт борьбу с главным оппозиционером страны — лидером партии «Бутун Кыргызстан» Адаханом Мадумаровым — с помощью пограничного спора с соседней страной, отметил Абдулгани Мамадазимов.

Суть претензий к Мадумарову в том, что он в 2009 году, будучи секретарём Совета безопасности страны, подписал протокол об аренде Киргизией у Таджикистана на 49 лет 275 метров дороги и около пяти гектаров земли вокруг для строительства моста через реку и ремонта дороги Ош — Баткен — Исфана. Теперь руководство страны утверждает, что делать этого было нельзя, потому что вся эта земля, по их мнению, изначально принадлежала Киргизии, а протокол узаконил её за Таджикистаном. Почему в Бишкеке вспомнили об этом спустя 12 лет после подписания? Причина во внутриполитической борьбе с оппозицией, теребят эту тему, — полагает собеседник интернет-издания.

В Таджикистане есть свой внутриполитический раздражитель — события в Горном Бадахшане и последовавшая за ними специальная силовая операция в отношении «вооружённых криминальных группировок». По некоторым данным, во время неё был убит лидер памирцев Мамадбокир Мамадбокиров (по официальной версии, он погиб во время внутренних криминальных разборок) и другие его соратники.

Необходима стабильность, ведь рядом Афганистан

Бишкеку и Душанбе трудно разрешить межгосударственные проблемы без вмешательства третьих стран, полагают эксперты. Россия предлагала здесь расположить мониторинговую группу — для предотвращения инцидентов, но обе страны предложения отклонили, заметил в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Марс Сариев.

Фото: shutterstock.com Пересечение границы Афганистан — Таджикистан

Бишкек и Душанбе против усиления влияния Москвы в регионе — есть её военные базы, и пока хватит. Есть и другая задача для Рахмона, требующая игры без риска: привести к власти своего сына Рустама — мэра Душанбе. Для этого и в силу других внешнеполитических причин ему необходимо консолидировать своё общество. Опыт некоторых стран на Ближнем Востоке показывает, что консолидация возможна против общего врага — пограничные конфликты с Кыргызстаном для этого и служат. Почему Рахмон не поднимает вопроса о претензиях на Самарканд и Бухару, которые считаются исторически таджикскими, а не узбекскими городами? Потому что Узбекистан Рахмону не по зубам — Киргизия слабее, — считает эксперт.

С идеей о попытке объединить общество с помощью внешней угрозы не согласен политический аналитик Абдулгани Мамадазимов.

Таджикистан не такая богатая и мощная страна, чтобы самостоятельно допускать очаги напряжённости для себя. По-прежнему очень сложные процессы продолжаются в Горном Бадахшане — ещё один фактор нестабильности создаст очень большие проблемы для государства. Абдулгани Мамадазимов таджикистанский политолог

Центральная Азия — регион традиционно беспокойный, служащий ареной для крупных внешнеполитических игроков. Бурлящий Афганистан только приумножает риски для стран региона. Москве сегодня нужна в Центральной Азии стабильность, иначе ей придётся разделять свои усилия — на западное и восточное направления, что не сможет не сказаться на специальной военной операции на Украине. Афганистан о стабильности в странах Центральной Азии особо не задумывается — пуштуны не прочь избавиться от сторонников «инклюзивного правительства», вытеснив этнических таджиков и узбеков в постсоветские республики. Вооружённые провокации в столь беспокойном регионе могут ввергнуть эти республики в политический и экономический кризис, способный поменять и границы, и лидеров спонтанно и непредсказуемо.