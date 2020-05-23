Пограничники Таджикистана и Киргизии вновь устроили перестрелку

https://static.news.ru/photo/e87a379c-9da3-11ea-a298-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

Второй за месяц инцидент со стрельбой произошёл на границе Таджикистана и Киргизии, пострадавших в этот раз не было.

Об этом РИА Новости рассказали в Государственной пограничной службе Киргизии. 24 мая в Баткенском районе Баткенской области пограничники пресекли попытку выпаса скота на киргизской территории жителями таджикского села Ворух. Вскоре после этого произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами двух стран, в результате которой убитых и раненых по предварительным данным нет. Сейчас обстановка на границе стабильная, представители силовых ведомств Таджикистана и Киргизии ведут переговоры об урегулировании ситуации.

Предыдущий инцидент на границе, подробности которого стороны приводят по-разному, произошёл 8 мая. Как писал NEWS.ru, тогда пострадали трое киргизских военных, один из них получил тяжёлое ранение в голову. Днём ранее между собой конфликтовали жители ближайших к границе населённых пунктов, поводом для разбирательств стал неучтённый участок земли.