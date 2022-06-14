Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе

Фото: gps.gov.kg/

Перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла на границе этих среднеазиатских государств. Первый выстрел прозвучал со стороны Таджикистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр киргизской погранслужбы.

На киргизско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Киргизской Республики и Республики Таджикистан, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент случился рано утром, когда со стороны поста «Кех» погранвойск Таджикистана выстрелили в сторону киргизского поста «Булак-Башы» в Баткенской области. Пограничники Киргизии открыли ответный огонь.

Пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель Киргизской Республики по Баткенской области и пограничный представитель Республики Таджикистан по Согдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон, — уточнили в пресс-службе.

Примерно в 07:50 (04:50 мск) со стороны Таджикистана снова начали стрелять, уже используя гранатомёты и миномёты. Огонь прекратился через 20 минут. Представители Бишкека и Душанбе в настоящее время выясняют причину инцидента, договариваются о недопущении эскалации ситуации, рассказал представитель пресс-службы. По его словам, обстановка на данном участке границы остаётся напряжённой.

Ранее стало известно, что 3 июня двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном. Один из них находился в тяжёлом состоянии. Также Киргизия зафиксировала переброску тяжёлой военной техники Таджикистана в район конфликта на границе.