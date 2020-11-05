Пограничники Белоруссии призвали граждан не покидать страну из-за COVID-19

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Государственный пограничный комитет Белоруссии призвал жителей республики из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) не покидать страну. По словам представителей ведомства, Минск делает всё необходимое для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

Особое внимание уделяется предотвращению завоза заболевания из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В связи с этим Госпогранкомитет рекомендует гражданам и постоянно проживающим в стране иностранцам отказаться от поездок за рубеж, — говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.

За последние 24 часа число заразившихся COVID-19 в Белоруссии увеличилось на 982. Общее число инфицированных достигло 103 295 (1,08% от общей численности населения). Президент страны Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин предложил производить в РБ вакцину от коронавируса, разработанную в РФ.

По его словам, власти, если их устраивает препарат Москвы, должны изучить вопрос и в срочном порядке внести предложения об организации его выпуска. Для этого необходимо «сесть и посмотреть» на аналогичные варианты и выяснить, сколько это будет стоить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лукашенко прокомментировал решение властей Польши пригласить иностранных медиков для борьбы с коронавирусом. Он также предупредил белорусских врачей, чем чревата поездка в соседнюю страну.

Лидер отметил, что лишних специалистов в РБ нет, но силой удерживать власти никого не станут. Те, кто пожелает, могут отправиться на помощь Варшаве.