Пограничники Белоруссии нашли тела двух беженцев на границе с Латвией Госпогранкомитет Белоруссии: на границе с Латвией обнаружены тела двух беженцев

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Белорусские пограничники

Тела двух беженцев обнаружены белорусскими пограничниками на границе с Латвией, сообщает Госпогранкомитет республики. Отмечается, что прибывшие медики констатировали смерть мужчин.

Вчера, 9 мая, тела еще двух мужчин без признаков жизни белорусские пограничники обнаружили у латвийского пограничного забора в Браславском районе, — говорится в сообщении.

По мнению силовиков Белоруссии, оба иностранца побывали в соседнем государстве. СК республики сообщил, что обнаружены следы насилия, при этом отмечается отсутствие у покойных личных вещей и документов.

В ходе осмотра одежды погибших установлено, что некоторые элементы одежды были произведены в Пакистане и Индии, — сообщили в СК.