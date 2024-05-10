Тела двух беженцев обнаружены белорусскими пограничниками на границе с Латвией, сообщает Госпогранкомитет республики. Отмечается, что прибывшие медики констатировали смерть мужчин.
Вчера, 9 мая, тела еще двух мужчин без признаков жизни белорусские пограничники обнаружили у латвийского пограничного забора в Браславском районе, — говорится в сообщении.
По мнению силовиков Белоруссии, оба иностранца побывали в соседнем государстве. СК республики сообщил, что обнаружены следы насилия, при этом отмечается отсутствие у покойных личных вещей и документов.
В ходе осмотра одежды погибших установлено, что некоторые элементы одежды были произведены в Пакистане и Индии, — сообщили в СК.