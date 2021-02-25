Погибший на митинге белорус признан виновным в нападении на силовиков

https://static.news.ru/photo/9608656c-774e-11eb-bc93-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Суд Брестской области вынес приговор гражданам Белоруссии Геннадию Шутову и Александру Кордюкову, которых обвиняли в сопротивлении с применением насилия в отношении сотрудников силовых структур на митинге 11 августа прошлого года. При этом Шутову наказание не назначено — он скончался в результате ранения в голову в ходе столкновения.

Рассмотрение уголовного дела началось в Бресте 16 февраля. Потерпевшими по нему проходили военнослужащие Роман Гаврилов и Арсений Голицын. Как отмечает Tut.by, оба они отказались предъявлять иск к обвиняемым о возмещении вреда.

Согласно версии обвинения, 11 августа 2020 года Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну, которые в тот момент несли службу на улице Московской, находясь при этом в гражданской форме одежды. Обвиняемые предъявили правоохранителям претензии в том, что те выявляют лиц, участвующих в несанкционированных массовых мероприятиях. В ходе перепалки Кордюков нанёс оппоненту удар металлической трубой, которую специально принёс с собой. Завязалась потасовка, и чтобы избежать возможных противоправных действий, Роман Гаврилов решил выстрелить Геннадию Шутову в плечо — однако в этот момент мужчина сместился в сторону, и пуля попала ему в затылок.

Кордюков, единственный из обвиняемых, кто мог дать показания, не признал вину. По его словам, обрезок трубы он подобрал на улице для самообороны, так как понимал, что ситуация в городе являлась напряжённой. Он и Шутов не идентифицировали мужчин как правоохранителей и завязали разговор, чтобы поинтересоваться происходящим.

Вместо того чтобы нормально ответить, один из этих парней ударил или толкнул меня в корпус, отчего я упал со скамейки. В ответ на действия Гаврилова я ему инстинктивно нанёс удар трубой куда-то в область левого бедра. Точно не в голову. В голову я не бил, — рассказал Кордюков.

Мужчина сделал акцент на том, что не мог распознать в мужчинах силовиков. На них не только была гражданская одежда, но и не было видно оружия — как выяснилось, пистолеты они хранили в поясных сумках. Показания Кордюкова суд, очевидно, не убедили — он осуждён на 10 лет колонии усиленного режима. Но он может обжаловать приговор.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Белоруссии готовы к обострению ситуации в республике, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, 2021-й станет сложным годом. Политик добавил, что в Минске должны изучить все возможные варианты развития событий «до мелочей», учитывая опыт Белоруссии, а также РФ, Армении, Киргизии и Украины.