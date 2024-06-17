Поездка в Казахстан к друзьям оказалась фатальной для россиянина Жителя Калининграда убили в Казахстане во время поездки к друзьям

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Жителя Калининграда убили в курортном поселке Боровое в Казахстане, сообщило издание Orda. К настоящему моменту следователям удалось установить причастного. По факту произошедшего начато расследование.

По факту убийства ведется расследование. В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления, — сообщили в полиции.

Уточняется, что мужчина поехал в Казахстан к друзьям. Он перестал выходить на связь 9 июня. Местные волонтеры приступили к поискам в этот же день по просьбе родственников. 14 июня мужчину нашли мертвым.

Ранее сообщалось, что в Москве местный житель признался в убийствах, которые совершал 20 и более лет назад в столице. Известно, что жертвами мужчины стали в том числе труженица тыла ВОВ и поэтесса. Тело одной из жертв было найдено в парке. Между собой у женщины были связаны ноги и шея. Подозреваемый признался, что убивал пожилых людей с целью заполучить средства для покупки алкоголя. Также у следователей и оперативников есть информация о возможной причастности обвиняемого как минимум к еще одному похожему преступлению.