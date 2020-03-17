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Международные пассажирские поезда из Белоруссии в сторону России будут отправляться до 00:00 часов 19 марта, говорится в сообщении БелЖД.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Об изменениях в графике движения международных пассажирских поездов в сообщении Белоруссия — Россия после 00:00 19 марта 2020 года, — отмечается в сообщении компании.

В БелЖД отметили, что пассажиры смогут вернуть деньги за билеты. Информацию о возврате предоставят позднее.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов за сутки возросло до 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.

Российские власти закрыли границу с Белоруссией 16 марта. Эти меры связаны с распространением коронавируса нового типа. Белорусский президент выразил недоумение таким решением Москвы. Он заявил, что намерен обсудить закрытие границы в телефонном разговоре с Путиным.

Как ранее писал NEWS.ru, лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не проводили телефонный разговор в понедельник, 16 марта. На вторник разговор тоже не запланирован.