«Подушка безопасности»: политолог оценил важность России для Белоруссии Белорусский политолог назвал Россию подушкой безопасности для экономики республики

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Россия стала подушкой безопасности для экономики Белоруссии, считает белорусский политолог, эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский. В интервью Lenta.ru он отметил, что между двумя странами сложилось взаимовыгодное сотрудничество. По мнению политолога, России и Белоруссии удалось создать позитивные взаимоотношения.

Россия для Белоруссии — это подушка безопасности и источник высокотехнологичных инвестиций. Белоруссия же для России — это особый стратегический важный промышленный район, — объяснил эксперт.

Политолог объяснил, что важность России для экономики Белоруссии показывает возросший товарооборот между странами за прошлый год. Петровский уточнил, что Россия смогла заменить выпавшие объемы после потери Белоруссией украинского рынка, который был для страны третьим по важности. По словам эксперта, взаимозависимость «стала гарантом выживания в сложное время».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о выполнении около 70% мероприятий по реализации союзных отраслевых программ. По словам главы республики, страны смогут обеспечить равные права граждан по части интеграции в экономической сфере.