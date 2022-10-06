Подписывать нечего: что мешает Баку и Еревану заключить мир? Пашинян предлагает вынести вопрос Карабаха из мирного договора, но в чем тогда смысл переговоров?

Фото: president.am

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией стал главной задачей после окончания второй войны в Карабахе в 2020 году, разрешить которую стремятся Баку и Ереван. Однако по сей день нет никакого текста, который можно было бы подписать, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, хотя Баку еще в марте представил пять принципов, на основе которых готов заключить мир. Армения, несмотря на множество разногласий с Азербайджаном, посчитала их «приемлемыми», но это не помогло найти решение проблемы — каждая из сторон трактует эти пять пунктов в свою пользу. На днях глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Женеве со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, после чего в некоторых СМИ появились сообщения, что стороны могут подписать мирный договор уже в первой декаде ноября. Но на фоне несмолкаемых обвинений в адрес друг друга пока перспектива достичь этого представляется весьма сомнительной.

Мир, но без Карабаха

Хотя напряженность между Баку и Ереваном сохраняется, а на границе время от времени нарушается режим прекращения огня, стороны регулярно подтверждают приверженность к соблюдению достигнутых ранее договоренностей и желание заключить мир. На последней встрече в Брюсселе Пашинян при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым до конца сентября организовать переговоры по линии МИД для обсуждения текста мирного документа.

После этого министры встретились два раза: первые переговоры прошли на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена, а более детальный диалог продолжился в Женеве 2 октября. Следующая встреча была запланирована на ноябрь, но в Баку предложили поторопиться и провести ее до конца октября.

Фото: president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Брюсселе

Ранее, в марте, МИД Азербайджана выразил недовольство тем, что Ереван не отвечает на готовность Баку подписать мирный договор. Со своей стороны азербайджанские власти выдвинули пять принципов, соблюдение которых считают обязательным:

взаимное признание суверенитета и территориальной целостности;

отсутствие территориальных претензий друг к другу, причем с условием, что таковые претензии не возникнут и в будущем;

отсутствие угроз безопасности;

делимитация общей границы;

разблокировка транспортных коммуникаций.

Ереван называл предложения Баку «приемлемыми», но несмотря на это переговоры за почти восемь месяцев не сдвинулись ни на шаг, хотя власти обоих государств заявляют о важности соблюдения территориальной целостности и уважения суверенитета друг друга. Но затем выясняется, что у них разные представления об этих претензиях. Баку рассчитывает, что Армения не будет в дальнейшем претендовать на территорию Карабаха и поставит в этом вопросе точку. О том, что конфликт разрешен власти Азербайджана заявляют с момента заключения трехстороннего соглашения с Ереваном, подписанного при посредничестве Москвы 9 ноября 2020 года.

Конфликт в Карабахе полностью разрешён. Если кто-то считает, что карабахский конфликт не урегулирован — это его проблемы, — отмечал Алиев.

Вместе с тем Баку гарантирует, что каждый житель Карабаха, в том числе и каждый армянин, станет полноправным гражданином Азербайджана и будет находиться под защитой конституции страны. Однако армяне совместной жизни на одной территории с азербайджанцами не представляют, поэтому и не собираются отказываться от обсуждения статуса Карабаха. Судя по всему, понимая, что консенсус в этом вопросе невозможен, Пашинян допустил возможность подписать мирный договор, но вместе с тем вынести вопрос статуса Карабаха за скобки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вид на город Шуша

Впрочем, по сути это вовсе не предложение Пашиняна, а требование Алиева, напомнил NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов. По его словам, заявление армянского премьера похоже на согласие руководства Армении с требованием Азербайджана. А таким предложением армянская сторона пытается со своей стороны упомянуть и придать важность обеспечению безопасности армянского населения Карабаха.

Но надо учесть, что Азербайджан после 44-дневной войны не собирается обсуждать темы Карабаха с кем бы то ни было, в том числе и с Арменией. Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года является последним документом, в котором упоминается Армения вместе с Карабахом. Азербайджан видит мирную повестку исключительно в межгосударственном контексте без вмешательства во внутренние дела. Баку расценивает любые разговоры о Карабахе как реальную претензию. В том случае, если Армения не прекратит об этом говорить, то и Азербайджан может оформить в ответ территориальную претензию, — отметил Мамедов.

При этом армянский политолог Степан Григорян в беседе с NEWS.ru заявил, что предложение Пашиняна могло бы стать «логичным и прекрасным компромиссом». Но, по его мнению, позицию Еревана не готовы воспринять в Баку.

Когда вы мне говорите о мирном договоре, вы в это вкладываете позитивный контекст. Я в этом вопросе настроен пессимистично. Азербайджан хочет капитуляции Армении: то есть полного подчинения карабахских армян и отказа от возможности определить статус Нагорного Карабаха. Получается, что мы отказываемся от права карабахских армян в принципе жить и существовать. Я не вижу перспектив мирного договора в таком виде, который предлагает Баку. Азербайджан не хочет ничего слышать и утверждает, что карабахский вопрос решен. Но как он решен, если на территории Карабаха все еще находятся российские миротворцы. От чего тогда они защищают население региона? — отметил Григорян.

Фото: president.am Военный пост на границе Армении и Карабаха

Если армянское руководство действительно задумывается о судьбе армян Карабаха, то они должны принять условия Азербайджана. Для Баку вопрос решен, — сказал, в свою очередь, политолог Фархад Мамедов.

Тем не менее остается не до конца ясным: есть ли смысл заключать мирный договор, если армяне не принимают требования Баку и планируют оставить вопрос Карабаха на потом. Для Армении мир без дальнейшего решения статуса Карабаха невозможен, констатировал политолог Григорян.

Зачем притворяться, что мы решили все? Мы можем подписать соглашение, а потом все равно будут военные действия. 30 лет уже существуют эти противоречия, пытались помочь все: и Минская группа ОБСЕ, и Россия, и США с ЕС. Искусственное ее выдергивание из договора просто приведет к очередным боевым действиям. Но, к сожалению, Азербайджан настаивает на своем. А нынешние власти России и Турции его поддерживают, — сказал армянский эксперт.

Что говорят старые карты

Другим камнем преткновения стал вопрос делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Сторонам важно разобраться, на основе каких карт должен быть запущен этот процесс, причем Ереван настаивает на проведении демаркации с учетом советских карт.

Если Азербайджан признает нашу территориальную целостность, основанную на соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, мы готовы перейти к взаимному признанию территориальной целостности на этой основе. Это один из компонентов мирного соглашения. Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение, — отметил Пашинян.

А никакой реакции с азербайджанской стороны не было, потому что в 1990-е годы армянские военные занимали территории Карабаха. Следовательно, предлагаемые Ереваном карты не включают регион в составе Азербайджана. Помимо этого, азербайджанские СМИ обращают внимание на декларацию о независимости Армении. В ней говорится, что документ был принят, основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

Разумеется, Азербайджан, вернувший в свой состав земли Карабаха, такой вариант не устраивает. При этом президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме в 2021 году заявил, что в основе процесса по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном лежат карты российского Генштаба. О каких конкретно картах идет речь и как там проведена граница — пока неясно. Однако азербайджанские историки полагают, что речь идет о карте Генштаба России 1928 года, так как эти топографические материалы были одними из первых.

Именно в эти годы встал вопрос о создании трех закавказских республик — Армянской, Грузинской и Азербайджанской ССР. На этих картах как территория Азербайджана указаны значительные части современной Армении. Дело в том, что до развала Советского Союза с указки Москвы Азербайджан был вынужден передавать свои определённые территории в пользу Армении. А это десятки тысяч гектаров территории. А вот карта 1928 года как раз самая ранняя и благодаря ей мы сможем провести демаркации именно в тех местах, которые соответствуют реальным азербайджанским границам, — отмечает азербайджанский историк Ризван Гусейнов.

На такой вариант не согласна уже Армения, ведь в таком случае Ереван должен будет передать Баку еще ряд территорий. В итоге вопрос, какие использовать карты и как проводить делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы, все еще остается открытым и требует тщательных обсуждений.

Вопрос проезда

Открытие Зангезурского коридора, который должен через территорию Армении связать Азербайджан и его эксклав Нахичевань, для обеих сторон стало делом принципа. По словам Алиева, этот маршрут является «одним из условий мира». Иного пути, кроме принятия условий Баку, у армян нет, а отказываясь от компромиссов в этой теме, они просто пытаются выиграть время и оттягивают мирный процесс, уверены в Азербайджане.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Окрестности города Шуша

Более полутора лет армяне используют Лачинский коридор, но Азербайджан не может использовать Зангезурский коридор. Это несправедливо, мы никогда с этим не смиримся. Открытие Зангезурского коридора — дело принципа, и если этот коридор не будет открыт в ближайшее время, мира не будет, — отметил Ильхам Алиев.

При этом армяне беспокоятся за свою безопасность и считают строительство такого маршрута угрозой их территориальной целостности. Алиев при этом пояснял, что «правила пользования Зангезурским и Лачинским коридорами и их правовые режимы должны быть аналогичными», и это зафиксировано в подписанном трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. То есть если армянская сторона требует экстерриториальный коридор в Карабах, то на таких же условиях должна действовать и дорога в Нахичевань.

Ереван же настаивает, что никакой коридорной логики в трехсторонних договоренностях нет. Пашинян еще в начале лета подчеркивал, что Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций и все дороги, которые должны быть открыты, будут действовать под суверенитетом стран, через которые они проходят. Армянские власти считают, что никакой «коридорной логики» быть не может.

Баку и Ереван регулярно говорят о мире, но вместе с тем между странами время от времени происходит эскалация напряженности. В день встречи Байрамова и Мирзояна в Женеве в Сети было опубликовано видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных. Подобные видео с военными преступлениями уже со стороны армян распространила и азербайджанская сторона. Эти кадры вызвали такой резонанс, что немедленного расследования потребовали сразу и в Евросоюзе, и в Москве.

Любое обострение мешает двигаться к миру, и позиция Азербайджана заключается в том, что стороны должны ускорять мирный процесс, отметил в разговоре с NEWS.ru Фархад Мамедов.

Если бы сразу после войны был бы подписан мирный договор, возможно, мы бы не создали условия для вооруженных столкновений, которые мы наблюдаем на границе. Ответственность лежит на армянском руководстве, которое не согласно на мирные переговоры, — сказал политолог.

Противоречий между Азербайджаном и Арменией остается много. Но основа мирного договора, которую предлагает Баку Еревану, не содержит каких-то условий и требований. Эти пять принципов основаны на Уставе ООН и международном праве. Их принятие — необходимость для установления дипломатических отношений между странами. А намеренное затягивание мирного процесса, как показывает время, ведет к новым столкновениям и жертвам.