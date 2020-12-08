Подписавший Беловежские соглашения экс-премьер Белоруссии скончался

https://static.news.ru/photo/4d96f9b6-3a03-11eb-9b6e-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Кебич Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Бывший белорусский премьер-министр Вячеслав Кебич ушёл из жизни. Именно он в 1991 году подписал Беловежские соглашения о создании СНГ.

Вячеслав Францевич Кебич умер, — говорится в сообщении правительства.

Кебич ушёл из жизни утром 9 декабря. В конце ноября стало известно, что у него диагностировали коронавирус, передаёт ТАСС. 84-летний политик скончался в Минске.

Вячеслав Францевич родился в 1936 году, в 1958 окончил машиностроительный факультет Белорусского политехнического института. В 1980–1985 годах работал на должностях второго секретаря Минского городского комитета КПБ, заведующего отделом ЦК КПБ, второго секретарём Минского ОК КПБ. В 1985–1990 годах занимал пост зампредседателя Совета Министров БССР — председатель Госплана БССР, а позднее был народным депутатом СССР. В 1990–1994 годах был председателем Совета министров Белорусской ССР и первым премьер-министром независимой Республики Беларусь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 8 декабря, в годовщину распада СССР первый президент независимой Украины Леонид Кравчук рассказал о подробностях подписания Беловежского соглашения 29 лет назад.