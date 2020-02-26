https://static.news.ru/photo/c4afa21c-58bf-11ea-81f9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Антоненко Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Судебный процесс на Украине по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета осложняется отказом троих обвиняемых участвовать в следственных действиях.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МВД. Министерство напомнило, что защита Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко неоднократно публично заявляла о готовности подсудимых способствовать поиску истины. Однако все трое отказываются помогать органу досудебного расследования.

Дугарь отказалась давать показания и проходить почерковедческую и судебно-психиатрическую экспертизы. Антоненко не согласился на проведение следственного эксперимента и также не стал давать показания. Кузьменко уклонилась от судебно-медицинской и портретной экспертиз. Все трое отказались от дачи показаний с использованием полиграфа.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Украинские правоохранители установили, что журналист был убит миной дистанционного управления. В преступлении подозревают пятерых участников вооружённого конфликта в Донбассе — Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Владислава и Ирину Грищенко. Непосредственным исполнителем убийства, установившим взрывное устройство на автомобиль, следствие считает Кузьменко.

Как передавал NEWS.ru, 14 февраля Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты Кузьменко и оставил её под арестом.