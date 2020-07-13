Подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета отменили домашний арест

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. С девушки сняли электронный браслет.

Об этом сообщает украинский «5 канал». В отношении медсестры Дугарь ранее действовала мера пресечения в виде домашнего ареста. Согласно заявлению защиты, суд отменил все территориальные ограничения, ранее наложенные на девушку.

Павел Шеремет погиб при взрыве автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. В причастности к его смерти украинские власти подозревают пятерых человек, некоторые из них — ветераны боевых действий на востоке Украины. Рассмотрение дела неоднократно сопровождалось скандалами. Так, в декабре 2019 года попытка суда рассмотреть апелляции закончилась массовыми беспорядками и штурмом судебного здания. Как писал NEWS.ru, все фигуранты дела отказываются от дачи показаний и участия в следственных действиях.

В мае суд отказался выпускать из СИЗО Андрея Антоненко, также подозреваемого в причастности к убийству Шеремета.