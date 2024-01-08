Подозреваемого в тяжких преступлениях россиянина задержали в Киргизии Милиция Киргизии задержала объявленного в международный розыск россиянина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники милиции Киргизии задержали гражданина России, объявленного в международный розыск, сообщила пресс-служба МВД республики. По информации ведомства, он подозревается в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе изнасиловании, а также в подделке документов. Россиянин был объявлен в розыск управлением МВД по Алтайскому краю.

В Бишкеке сотрудниками МВД задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в межгосударственном розыске за различные преступления, в том числе за тяжкие. Правоохранительные органы России инкриминируют ему кражу, изнасилование, подделку документов, — говорится в сообщении МВД.

Задержать подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Его засняли устройства, оснащенные системой распознавания лиц.

Ранее в Аргентине задержали гражданку России, объявленную в международный розыск из-за обвинений в мошенничестве. По данным СМИ, она прибыла в Аргентину в январе 2023 года и была задержана возле своего дома. Женщина часто меняла адрес проживания, чтобы ускользнуть от розыска. Местные правоохранительные органы пока не обращались к дипломатическому представительству.