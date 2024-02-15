Подоляк опроверг наличие российских родственников в ФСБ

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу бывшего журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признал наличие родственников из России, однако уточнил, что они никак не связаны с ФСБ. По словам украинского политика, он не должен нести ответственность за других людей.

Подоляк уточнил, что его родственники еще в Советском Союзе приняли решение жить в другой стране. Многие украинцы имеют членов семьи в России, но не факт, что они с ними общаются, добавил советник главы офиса президента Украины.

Мы можем смотреть по-разному на многие вещи и не общаться<...>. К КГБ, ФСБ мои родственники никогда не относились, — констатировал он.

До этого Подоляк подчеркнул, что мобилизация на Украине в дальнейшем окажется сложной. Он также отметил, что в связи с этим «пропагандистская составляющая» мобилизационных процедур будет изменена.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее также назвал причины увольнения Залужного с должности главкома ВСУ. По его словам, Зеленский принял такое решение из-за необходимости пересмотра тактики ведения боевых действий и недопущения стагнации на линии фронта.