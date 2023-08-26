Поддубный выдал новую базу морских дронов: что пишут военкоры 26 августа Российские военкоры обсуждают последние новости СВО

Фото: МО Украины

«Рыбарь» рассказал об обстановке в Херсонской области, Александр Сладков не исключил переброски Западом украинских военнослужащих в Африку и на Тайвань, Евгений Поддубный обозначил места базирования нового подразделения ВСУ, которое специализируется на морских дронах-камикадзе. Последние новости СВО — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь»: «Попытки ВСУ закрепиться на острове Мелкий безуспешны»

Telegram-канал «Рыбарь» опубликовал данные об обстановке на вечер 26 августа. По информации авторов, «у Днепра в Херсонской области ВСУ продолжают „прощупывать“ почву, засылая одну разведгруппу за другой, с целью закрепиться на островах к юго-востоку от Херсона».

«Вчера две ДРГ противника по пять человек в каждой на двух лодках попытались высадиться на острове Мелкий. Одно из плавсредств было уничтожено огнём артиллерии, а другая смогла выгрузить группу и посадить раненых членов ТРО. На обратном пути, попав под плотный обстрел, лодка была также поражена вместе с пятью людьми на борту. Эвакуация была сорвана, однако на наблюдательном пункте на острове по-прежнему есть ДРГ ВСУ». Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Фото: МО Украины

«Рыбарь» подчеркнул, что «попытки ВСУ закрепиться на островах на текущий момент безуспешны».

«Российские бойцы стоят наготове, обстреливая подступы к берегам. Однако противник перебросил дополнительные огневые группы 406 оабр ВСУ на рубеж Херсон — Тягинка, намереваясь усилить огневое прикрытие штурмовых групп», — говорится в сообщении канала.

Александр Сладков: «С хрена ли ВСУ прорвали оборону под Ореховым?!»

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил: предположение американских экспертов о том, что главная линия обороны ВС РФ под Ореховым прорвана, не соответствует действительности.

«Я бывал там не один раз, в том числе в Вербовом. Ну и с хрена ли прорвали?» — возмутился Сладков.

По его мнению, если бы ВСУ прорвали русскую линию обороны, «они б хлынули к морю, но их долбят в Работино, как мух мухобойкой». «Амеры наносят информационный удар. Но выдумкой сыт не будешь», — убежден журналист.

«Американцы говорят: первую, самую укрепленную линию украинцы прорвали, дальше пойдет как по маслу! Ну, если б „оно могло, так, конечно б, пошло“, но „оно“ стоит на месте и получает люлей в Работино. Но в этом посыле вот какая ошибка: вторая (третья, четвертая) линия обороны слабая, первая была самой укрепленной. Да там этих линий наших, с зубьями дракона, с МЗП, с противотанковыми рвами, с плотными минными полями, с закопанными ФАБами — как слоев теста в „Наполеоне“, так что не надо „петь военных песен“, вы этим своих штурмовиков не успокоите», — объясняет Александр Сладков.

Фото: МО Украины

Напоследок он посоветовал бойцам ВСУ «не залезть двумя ногами в «Работинский тактический мешок».

Также Сладков задался вопросом, почему НАТО вкладывает много сил в подготовку ВСУ. Военкор напомнил, как «готовили афганскую армию в период, когда американцы еще верили в свою военную победу над „Талибаном“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), — так с афганцами занимались инструкторы из Румынии, Монголии, французы учили бывших моджахедов воевать в горах, это комично смотрелось».

«А с украинцами вон как возятся. Их экипажи для подготовки к войне на американских танках „Абрамс“ везут аж на военную базу США в Графенвёре. Так что же это получается, берут Украину в НАТО? Я думаю, нет. Это же прокси-армия Северного альянса, и думаю, даже не одноразовая», — рассуждает военкор.

Сладков полагает, что «если „африканская весна“ полыхнет как положено, некоторые части ВСУ могут снять со слабеющего домашнего фронта и отправить на защиту колониальных завоеваний Запада в Африке, а далее в другие страны вплоть до оказания помощи Тайваню в случае, если Китай решится на боевые действия».

«Украина — разоренная и нищая страна с отсутствием экономики и перспектив какой-либо мощной восстановительной программы. Мужское население, силой переформатированное в армию, будет Западом и дальше использоваться как наемная сила. Нищих в НАТО не берут. Зачем, их и так можно использовать», — заключил журналист.

«Военкоры Русской Весны» и Евгений Поддубный рассказали о гибели украинских летчиков в столкновении под Житомиром

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры с места столкновения военных самолётов под Житомиром и пояснил, что, по заявлениям украинских властей, крушение потерпели два истребителя ВСУ МиГ-29.

Фото: МО Украины

«В результате столкновения самолетов в Житомирской области погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным Джус. Информацию о его гибели подтвердили знакомые Джуса. Он был медийным лицом украинской авиации и регулярно давал интервью различным западным СМИ. Был обучен управлению F-16 ещё в 2018 году. Помимо него погибли еще два украинских пилота», — говорится в сообщении.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный добавил, что взлет потерпевших крушение самолетов был зафиксирован через несколько минут после объявления на Украине воздушной тревоги. «Вероятнее всего, истребители направлялись на перехват наших крылатых ракет», — полагает журналист.

Также Поддубный сообщил, что в составе ВМС Украины появилось новое подразделение: 385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС ВСУ. «Проще говоря, бригада, работающая с морскими дронами-камикадзе. Есть данные, что инициаторами создания данного подразделения стали британские советники киевского режима. Вероятным местом дислокации личного состава бригады и хранения надводных беспилотников станет Одесский или же дунайские порты Украины», — заявил Поддубный.

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