Почти половина украинцев поддержала идею о смене президента страны

За отставку нынешнего президента и организацию досрочных выборов готовы проголосовать почти половина жителей Украины. Свыше половины населения также выступает за роспуск и переизбрание Верховной рады, согласно данным опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно результатам исследования вариант отставки действующего лидера Украины Владимира Зеленского и организацию новых выборов поддерживают 47,2% жителей, 46,5% выступают против. Как отмечают аналитики, в ноябре 2021 года идею перевыборов главы государства поддерживали лишь 43,9%, а против высказывались 52,2% граждан страны.

При этом досрочно распустить парламентёров и провести новые выборы в законодательный орган выразили желание 53,6% жителей страны. Не готовы поддержать это предложение 38,9% украинцев. Если обратиться к данным прошлых соцопросов, то три месяца ранее эти показатели были на уровне в 48,8% и 43,4% соответственно.

При этом 64,7% населения считают, что события на Украине развиваются в неправильном направлении, по сравнению с 60,8% респондентов, высказавших такое же мнение в декабре.

Всего в опросе смогли озвучить своё мнение 1205 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных правительству территорий Донбасса. Исследование проводилось 21–22 января. Погрешность его, по данным социологов, не превышает 3,2%.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Илья Кива назвал риторику президента Украины Владимира Зеленского непоследовательной относительно возможности «российской агрессии», он отметил, что она ведёт к панике и страху у населения. Депутат привёл в пример заявления украинского лидера о том, что граждане не должны поддаваться панике из-за новостей о вторжении России, в то время как президент рассказывает в интервью Washington Post, что «война с Россией» может начаться с оккупации Харькова.