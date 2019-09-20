https://static.news.ru/photo/55be6f7e-dc63-11e9-a4a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/almatyonline1

57 человек задержаны в Казахстане за участие в несанкционированных митингах 21 сентября. Акции состоялись в разных городах страны. Полиция сообщает о задержаниях в двух крупнейших городах Нур-Султан и Алма-Аты.

На данный момент задержано за правонарушения 57 человек, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности, — передаёт МВД республики.

Выйти на улицы людей призвал лидер движения «Демократический выбор» Мухтар Аблязов. Организация признана в Казахстане экстремистской, а сам Аблязов проживает во Франции и критикует режим бывшего главы Нурсултана Назарбаева.

В МВД заявили, что «несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы». Некоторые из них, по данным ведомства, «стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения».

Ранее News.ru писал о так называемом «московском деле». После несогласованных акций, которые прошли в Москве 27 июля и 3 августа, полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Людям, которые вышли на улицы столицы, показывая несогласие с недопуском независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, вменяют участие в массовых беспорядках. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.