Почти четыре тысячи казахстанских школьников заразились COVID за год

https://static.news.ru/photo/f42444da-4d9c-11eb-a64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

С начала учебного года почти четыре тысячи школьников в Казахстане заразились коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал на брифинге глава Минздрава страны Алексей Цой.

В общей сложности с начала учебного года зарегистрировано 3972 случая коронавируса, в том числе 1047 — среди детей, которые обучаются в дежурных классах (очно. — NEWS.ru). Это составляет 0,1% от общего количества детей, обучающихся в офлайн-режиме, — сообщил министр.

Цой отметил, что также почти три тысячи случаев заболевания зафиксировано среди учеников, занимающихся дистанционно. На удалёнке заболело 2925 школьников.

За всё время пандемии коронавируса в Казахстане выявлено 156 934 случая заражения. Выздоровело 143 958 человек, болезнь унесла жизни 2300 пациентов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что после зимних каникул может возобновиться обучение в привычном режиме в московских школах. Власти столицы рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация позволит пойти на такой шаг.

Как пояснил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, необходимо оценивать развитие ситуации в течение праздников. По его словам, насколько меры санитарной безопасности будут соблюдаться в первые дни января, зависит только от граждан.