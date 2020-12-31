Почти 2 тысячи случаев COVID-19 выявили за сутки в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/98cceaf6-4cde-11eb-b0dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henadz Zhinkov/Global Look Press

За минувшие сутки в Белоруссии зафиксировано 1,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике заболели 198,1 тысячи человек.

Жертвами инфекции в стране стали 1,4 тысячи человек. Из них девять скончались за последние сутки, сообщается в Telegram-канале Минздрава республики.

За время пандемии белорусские врачи вылечили более 180 тысяч человек. Свыше трёх тысяч пациентов были выписаны из больниц за минувшие 24 часа.

Ранее NEWS.ru писал, что в последних числах декабря в Белоруссии началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Первыми прививаются медработники, педагоги и те, кому в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. В Минздраве подчеркнули, что вакцинация проводится исключительно в добровольном порядке.

В дальнейшем власти Белоруссии планируют наладить производство готовой формы вакцины внутри страны, что позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания.