Почему Запад передает Украине оружие «по чайной ложке»?

Фото: defense.gov

Несмотря на десятки миллиардов долларов военной помощи, что передает коллективный Запад Украине, на линии соприкосновения появляется не так уж много по-настоящему нужных ВСУ образцов военной техники. Почему?

Складывается ощущение, что коллективный Запад не сильно заинтересован в успехе ВСУ на поле боя, так как Украине предоставляются высокотехнологичные образцы оружия буквально по «чайной ложке». Например, до сих пор украинская армия так и не получила ни одного современного боевого самолета западного производства, хотя в арсенале стран НАТО их тысячи.

В свое время только США наклепали почти пять тысяч истребителей F-16, и сотни из них, в законсервированном виде, находятся на базах хранения, например, на знаменитом «кладбище костей», на базе ВВС Дэвис-Монтен в Аризоне. Но ни один истребитель с этой базы не был изъят, доведен до состояния летной готовности и передан Украине.

Великобритания, Германия и Италия уже несколько лет находятся в процессе снятия с вооружения разработанного в семидесятые годы истребителя-бомбардировщика Tornado. Утилизация почти тысячи выпущенных самолетов будет стоить очень дорого, так не проще ли часть самолетов отдать Украине? Тем более что Tornadо хоть и классифицируется как истребитель-бомбардировщик, но он все же больше бомбардировщик. Ведь этот самолет всегда использовался как «платформа» для запуска ракет «воздух — земля», чем, собственно, и занимаются украинские ВВС. И сколько Tornado хотят передать Украине ее западные «партнеры»? Правильно — 0.

Макрон только говорит

Ярым сторонником постмайданной Украины выступает французский президент Эммануэль Макрон. Однако за два года проведения СВО сей государственный муж не удосужился поделиться со своими украинскими «братьями» ни одним истребителем Mirage 2000, которые ВВС Франции с середины нулевых годов выводят из своего боевого состава, заменяя на более современные машины Rafale.

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

И пусть Mirage 2000 не такой ярко выраженный бомбовоз, как Tornado, но для украинских ВВС он однозначно был бы желанным подарком. Тем более что через несколько месяцев от украинских ВВС может остаться одно название, а с самолетным парком дела и до начала СВО обстояли не лучшим образом.

Наконец, есть новоиспеченная страна НАТО — Швеция. Причем Швеция является одной из немногих европейских стран, которые выпускают собственные боевые самолеты. Если быть точнее, то легкий истребитель JAS-39 Gripen. Этот самолет всегда имел очень серьезные проблемы со сбытом, вот почему шведы продавали Gripen буквально штучно в страны Восточной Европы и ЮАР. С середины девяностых годов было построено менее трехсот шведских истребителей, и уж наверняка шведы могли бы отдать несколько самолетов Украине. Тем более что на мировом рынке оружия Gripen практически не востребован.

Все то же самое можно сказать и про их соседей — финнов. ВВС Финляндии выводят из боевого состава истребители-бомбардировщики F-18, которые планируют заменить на F-35. Однако горячие финские парни что-то не спешат отдавать свои F-18 украинцам. Даже несмотря на то, что финским F-18 сто лет в обед.

Не дают даже танки

А почему итальянцы не отдают ВСУ свои танки Ariete, которые они все равно собирались менять на Leopard-2 несколько лет назад? Почему французы не дают свои танки Leclerc? А почему американцы передали ВСУ всего 31 Abrams, или 0,8% от того количества танков, которыми располагает армия США? А ведь несколько лет назад американцы предлагали Греции забрать «Абрамсов» столько, сколько греки захотят, причем отдавали их даром. Американцы лишь просили оплатить их перевозку в Грецию.

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press Танк Abrams

Вот поэтому и складывается такое впечатление, что Украине оружия передается ровно столько, сколько ВСУ нужно для «поддержания штанов». То есть для возможности продолжать «долгоиграющий» конфликт, растянув его по времени как можно дольше.

Что, собственно, США и надо. Ведь они всегда решали свои проблемы за счет дестабилизации Европы, крупно нажившись на обеих мировых войнах. Сейчас, при наличии ядерного оружия, мировую войну устраивать боязно, а вот заставить вспыхнуть какую-нибудь отдельно взятую территорию — которую не жалко — можно. В данном случае выбор пал на Украину.

И пусть там льется кровь десятилетиями, ведь каждый день конфликта приносит крупному западному бизнесу неплохую прибыль — не секрет, что большая часть из выделяемых Украине миллиардов остается в США и других странах. Где деньги «осваиваются» оборонными компаниями и разного рода «уважаемыми» людьми, привыкшими улучшать свое благосостояние на всех без исключения войнах и конфликтах.

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