Почему немецкие ракеты Taurus не помогут Украине, как ответит Россия Есть немало способов нейтрализовать серьезную угрозу

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Немецко-шведская крылатая ракета воздушного базирования Taurus

Киевские власти открыли новое «чудо-оружие», которое, как им думается, неминуемо приведет Украину к победе — немецкие ракеты большого радиуса действия Taurus (в переводе с латинского «бык»). Предполагается, что эти «бычьи» носители способны поражать цели в российских тылах на глубину до 700 км. И тем более угрожать Крымскому мосту и полуострову в целом. Иными словами, разочаровавшись в победной эффективности последовательно Javelin, HIMARS, английских ракет Storm Shadow и французских SCALP, самостийники теперь верят в новое «спасительное орудие смерти». Но не все так просто, как рисует их воображение.

Почему канцлер Шольц колеблется

Немецкая Bild откровенно пишет о том, что канцлер Олаф Шольц, обычно не отличающийся стойкостью, на этот раз все еще сопротивляется усиливающемуся давлению не только украинских просителей, но и некоторых членов собственной социал-демократической партии в бундестаге. И те, и другие настаивают на предоставлении Киеву ракет Taurus. Тем более что неназванные иностранные эксперты уверяют, что эти средства якобы способны оказать решающее влияние на ход боевых действий.

Нечто подобное те же знатоки говорили и писали и в отношении прежних «чудо-вооружений», поставлявшихся на Украину. Однако наши специалисты достаточно быстро нашли ту частоту, благодаря которой российские системы РЭБ стали сбивать с курса британские Storm Shadow, эффективность которых упала в разы. А «бычий мозг» немецкой ракеты также уязвим. К тому же немецкие промышленники уже испытали немалые разочарования после того, как свечками запылали их хваленые Leopard, бывшие выигрышным экспортным товаром. И вот уже предусмотрительные англичане попросили Киев не бросать в бессмысленные штурмы их танки Challenger.

Но главная проблема в другом — радиус действия (до 700 км) позволяет ракетам Taurus угрожать некоторым российским городам-миллионникам. Конечно, Киев может заявить о публичных обязательствах применять Taurus только против целей на украинской территории, к которой они по-прежнему относят Крым и Донбасс. Но все прекрасно понимают, чего стоят эти обещания.

А атака против, например, Воронежа, которая автоматически будет расценена как прямая угроза безопасности и суверенитету страны, дает право Кремлю применить ядерное оружие — в соответствии с объявленной военной доктриной. Есть риск перевода военной эскалации на высший уровень. Есть отчего задуматься канцлеру, которому потом нести прямую ответственность за последствия.

Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

И дело не только в ядерном оружии

В нынешних условиях Н-боеголовки — это, как говорится, последний довод королей. Между тем, хорошо известно, что российские силы используют в нынешнем конфликте далеко не все свои возможности. Например, на украинские позиции до сих пор массово не летят бомбы, которые по своей убойной эффективности многие эксперты сравнивают с ядерным оружием. Речь идет о так называемых ОДАБ-500, объемно-детонирующих боеприпасах, известных еще как «вакуумные бомбы». Утверждают, что при их взрывах только специалисты могут отличит эффект от применения ядерного оружия. Радиус полного поражения — 600 метров, не спасают ни блиндажи, ни доты. Говорят, что в нашем арсенале есть и «царь бомб» — ОДАБ-900 с эквивалентом взрыва 40 тонн тротила.

Причем наводить их на цели можно, как и обычные ФАБы, с помощью навигационных систем на расстояние в десятки километров. Может, в Киеве хотят, наконец, увидеть, как Россия умеет вести боевые действия в полную силу?

Так ли страшен немецкий Бык

Ракеты Taurus — без сомнения, оружие очень серьезное и по-своему эффективное. Немецкие власти намекают, что на эти ракеты будет поставлен особый блок, который сократит радиус их применения. Но, как говорится, свежо придание. Другое дело, что радиус действия ракеты напрямую зависит от характера ее полета.

Так, если Taurus просто летит в небе голубом, не меняя своей траектории, то он действительно может пролететь и 700 км. Пока не кончится горючее. И ракета становится законной добычей С-400. Но вот если ракета начинает лететь «по местности», постоянно сверяясь с рельефом и меняя высоту полета, то ее радиус ее действия резко сокращается, но и сбить ее становится куда труднее.

Однако думается, что наши силы ПРО и РЭБ готовы и к Taurus.

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