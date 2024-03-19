Почему министр обороны Южной Кореи усомнился в реальности «резни в Буче»

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик на вопрос, как он, будучи военным, относится к навязываемым историям о якобы массовом убийстве гражданских лиц в Буче, высказался по-восточному весьма витиевато: «Что касается „резни в Буче“, то, очевидно, что, поскольку пока это не установлено как явный факт, мне не стоит давать свою оценку».

В этой фразе достаточно выделить только одну мысль — «пока это не установлено». Стоп! А как же многочисленные западные визитеры, которых таскали на экскурсию в киевский пригород под аккомпанемент холодящих кровь рассказов? Некие свидетели, которые все видели, но так и не смогли назвать конкретные имена, — куда они все подевались? Ведь если перевести с «восточного» на обычный язык, то корейский министр, по сути, назвал украинцев врунами...

Инсценировка МИ-6

Для непредвзятого аналитика история, нагроможденная вокруг скромного киевского пригорода, куда в феврале 2022 зашли наши части, проста. Появление мифа о «резне в Буче» — прямое следствие срыва подписания Стамбульского договора, который позволил бы избежать эскалации боевых действий. Ближайший соратник Зеленского глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия откровенно признался, что в Киев срочно прилетел тогда еще британский премьер Борис Джонсон, который заявил, что надо не договоры с Россией подписывать, а сражаться.

Началась операция «до последнего украинца». Однако надо было как-то добиться того, чтобы разум людей «закипел возмущенно». И тут Россия, не дожидаясь официального подписания парафированного документа, в качестве жеста доброй воли отвела свои войска из-под Киева. И буквально по следам отведенных наших сил в Бучу, где действительно были бои и остались следы стрельбы на фасадах, коршунами прилетели специалисты маскировки и инсценировки из британских спецслужб. Так начиналась многосерийная антироссийская провокация.

Вопросы остались без ответа

Расчет сразу делался на то, что западным русофобам никаких аргументов не надо. Это канцлер Шольц позволил себе рассмеяться, услышав о геноциде в Донбассе. А в Бучу надо было поверить сразу, чтобы начать накачивать Украину оружием. Мы же помним, как буквально на следующий день после падения малазийского «Боинга» коллективный Запад уверенно заявил, что это дело рук либо русских, либо их донбасских союзников. Никаких аргументов не потребовалось. И очередной пакет антироссийских санкций был принят практически без прений.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency

С Бучей та же история. И присказка — если бы этого не было, это стоило бы придумать — отразилась как бы зеркально. Этого не было, но нашим оппонентам позарез нужно было что-то придумать. Никто и не собирался отвечать на неприятные вопросы. Зачем русской армии, которая уходила без спешки и с полным своим достоинством, надо было оставлять трупы на обочинах дорог? Почему у большинства найденных трупов нет жилья в районе?

Вопросов множество. Отвечать конкретно на них никто не собирался. Потому и министр обороны Южной Кореи ныне крайне сдержан.

У южных корейцев свои резоны

У политиков Южной Кореи весьма двусмысленное положение. С одной стороны, они под полным американским влиянием и с американскими же гарантиями безопасности. С другой, в Сеуле прекрасно понимают важность диалога с северными соседями. К тому же не секрет, что объединение страны не нужно ни Японии, творившей на этой земле реальные военные преступления, ни Штатам.

Значит, портить отношения с Россией, помимо общих ритуальных обвинений, Сеулу нет никакого резона. Москва остается важным элементом стабилизации на Корейском полуострове. Поэтому в Сеуле трезво смотрят на «историю с Бучей». Как и на многие другие украинские фейки.

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