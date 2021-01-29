Победительница конкурса красоты работает в кафе посудомойщицей

https://static.news.ru/photo/3c0732e0-63a9-11eb-8bf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nurtaza.gulnur

«Мисс Кызылорда-2017» и участница конкурса «Мисс Казахстан» Гульнур Нуртаза работает посудомойщицей в одном из кафе родного города.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. В ролике видно, как девушка занимается чисткой чеснока и мытьём посуды. Она подтвердила, что в своё время была победительницей конкурса красоты.

По словам знакомых девушки, она осталась без родителей, поэтому обеспечивает себя сама. При этом привлекательная внешность создаёт ей препятствия при трудоустройстве. Мужчины-работодатели сразу начинают предлагать девушке вступить в интимные отношения, а женщины отказываются принимать её на работу из ревности к мужьям, сообщается в Instagram издания Nur.kz.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая королева красоты Гватемалы Мириам Эстефани Гирон Луна погибла при пересечении американской границы. Вместе со своим мужем она пыталась с помощью контрабандистов пробраться на территорию США и сорвалась с семиметровой стены. После падения её доставили в больницу, где она и умерла. Девушка была на восьмом месяце беременности. Спасти ребёнка врачам тоже не удалось.