«Победа» в конце декабря возобновит рейсы в Армению

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») 23 декабря возобновит регулярные рейсы Москва — Гюмри (Армения), сообщила представитель компании «Интерфаксу». Полеты будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта Внуково.

Как передает агентство, рейсы по всем международным направлениям, включая Армению, «Победа» приостановила в марте, после начала военной операции на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций.

Отмечается, что сейчас единственное зарубежное направление «Победы» — Минск, куда компания летает из Санкт-Петербурга и Москвы. Ранее стало известно, что в декабре компания планирует возобновить рейсы в Турцию: Стамбул, Аланию и Анталию.

До этого сообщалось, что прямые авиаперелеты из России в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) могут начаться в ноябре. По данным СМИ, переговоры о возобновлении авиасообщения с Турцией продолжаются.

Кроме того, Россия и Индонезия работают над восстановлением прямых авиарейсов между странами. На полеты в Джакарту запросили разрешения «Аэрофлот», Nordwind и Azur Air.