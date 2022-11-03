Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») 23 декабря возобновит регулярные рейсы Москва — Гюмри (Армения), сообщила представитель компании «Интерфаксу». Полеты будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта Внуково.
Как передает агентство, рейсы по всем международным направлениям, включая Армению, «Победа» приостановила в марте, после начала военной операции на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций.
Отмечается, что сейчас единственное зарубежное направление «Победы» — Минск, куда компания летает из Санкт-Петербурга и Москвы. Ранее стало известно, что в декабре компания планирует возобновить рейсы в Турцию: Стамбул, Аланию и Анталию.
До этого сообщалось, что прямые авиаперелеты из России в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) могут начаться в ноябре. По данным СМИ, переговоры о возобновлении авиасообщения с Турцией продолжаются.
Кроме того, Россия и Индонезия работают над восстановлением прямых авиарейсов между странами. На полеты в Джакарту запросили разрешения «Аэрофлот», Nordwind и Azur Air.