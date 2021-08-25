Победа на выборах не отменяет проигранной войны

Два дня драк в армянском парламенте достаточно, чтобы скандал местного уровня поднялся до события, осмыслять которое необходимо политически. За мордобитием, швырянием бутылками и решительными действиями охраны, весьма бесцеремонно выкидывающей депутатов из зала заседаний, стоят не просто страсти южных экспрессивных людей, но и вполне определённые клановые интересы.

После революционной смены власти в Армении весной 2018 года относительное спокойствие в стране и безусловное доминирование премьера Никола Пашиняна продлилось лишь два года. С начала войны с Азербайджаном 27 сентября 2020 года, которая была проиграна, ситуация резко изменилась. С момента объявления о капитуляции 10 ноября 2020 года страну почти непрестанно трясёт. Захват парламента толпой, избиение его спикера, пикеты, демонстрации шли чередой. Военные предъявляли ультиматум премьеру, поставив Армению перед угрозой военного переворота, политики всех мастей призывали народ к выходу на улицы и к отставке Пашиняна.

В конце концов оппозиции, поднявшей голову, удалось вынудить премьера согласиться на досрочные выборы 20 июня. Предвыборная кампания ознаменовалась бесконечными скандалами и способствовала новой напряжённости, совпав с обострением на границе, где происходили столкновения с азербайджанскими военными.

parliament.am/facebook.com

Конкретные истоки нынешних потасовок в парламенте лежат в сенсационных результатах внеочередных выборов. Несмотря на сокрушительное поражение Армении в войне, несмотря на регулярные акции протеста и мощную агитационную кампанию оппозиции, объединившейся вокруг фигуры бывшего президента Роберта Кочаряна, ушедшего в отставку ещё в 2008 году, и подававшийся как «сильный лидер» Никол Пашинян, возглавлявший партию «Гражданский договор», победил с убедительным результатом — 54%.

По раскладу голосов в новом парламенте «Гражданский договор» получил 71 место, блок «Армения» Кочаряна – 29 и союзный «Армении» блок «Честь имею» — 7 голосов. Оппозиция была шокирована собственным провалом. Кочарян даже не стал принимать депутатский мандат. Попытки оспорить результаты в Конституционном суде ни к чему не привели.

Армянские избиратели ясно показали, что устали от противостояния с Азербайджаном и хотят мира. Кочарян и другой бывший президент Серж Саркисян (ассоциированный с «Честь имею») воспринимались как лидеры карабахского клана, способные втянуть страну в новую войну.

Однако новая пауза в политике продлилась недолго, поскольку проблемы никуда не делись. Азербайджан активно давит на Ереван, требуя проведения признанных границ и выполнения соглашения о перемирии, включающего крайне важный для Баку пункт об открытии транспортного сообщения с Нахичеванью через территорию Армении. А пока затягивается урегулирование, на линии размежевания часто возникают перестрелки.

parliament.am/facebook.com

Армянская оппозиция, оправившись от первоначального шока, пытается заявлять о себе. Её депутаты отказались участвовать в голосовании по выборам спикера парламента 2 августа, протестуя против задержания двух своих депутатов по обвинению в фальсификации итогов выборов.

Так что ожесточённые перепалки в парламенте Армении, переросшие в драки, — следствие именно этого нового раунда борьбы. Оппозиция стремится компенсировать собственную малочисленность демонстративной активностью. Правящая партия «Гражданский договор», напротив, пытается не допустить в зародыше попыток оппозиции выйти из предназначенных ей рамок. Оппозиция прекрасно понимает, что Пашинян находится накануне принятия важнейших решений в области обороны и безопасности, а именно делимитации границ с Азербайджаном и открытия транспортного коридора в Нахичевань. Он не может до бесконечности оттягивать решение этих вопросов, а Ильхам Алиев требует конструктивного подхода, который поддерживает и Россия.

Следовательно, вскоре в Ереване для оппозиции откроется «окно возможностей» для критики правительства за продолжение курса на примирение. И нынешние потасовки в парламенте — это, с одной стороны, проба сил для обеих сторон, с другой — мобилизация сторонников под свои знамёна накануне новых внутриполитических сражений.

Никол Пашинян проиграл войну, но выиграл выборы. Этот факт — ключевой для понимания нынешней ситуации. Несмотря на поддержку избирателей, его позиции вовсе не непоколебимы. Армянские элиты расколоты, силовики недовольны той ролью, которую вынуждены выполнять, Пашинян для них чужак, выскочка. И в глазах многих он ещё не заплатил по счетам за поражение на фронте. Соответственно, оппозиция (и парламентская, и внепарламентская) не будет вести себя тихо и лояльно. В самой победе Пашиняна на выборах 20 июня заложены основания для последующих потрясений.