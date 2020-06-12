По уголовному делу Белгазпромбанка задержали 15 человек

https://static.news.ru/photo/a8f58a04-acad-11ea-8176-fa163e074e61_660.jpg Фото: belgazprombank.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования по уголовному делу в отношении сотрудников Белгазпромбанка задержано «примерно 15 человек».

Задержано примерно 15 человек, — цитирует БелТА Лукашенко.

Он уточнил, что когда сообщников экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико «отправили на нары», они «всё рассказали».

За два часа принесли $14 тысяч, потом ещё $600 или $800 тысяч. Там слитки золота, картины, всё принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись, — подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что хочет, чтобы Бабарико участвовал в выборах президента, чтобы он «пришёл и рассказал, откуда собственность на Кипре, как взятки давал и делил деньги».

Как писал NEWS.ru, обыски в главном офисе Белгазпромбанка в Минске могут быть элементом давления на экс-председателя правления банка Виктора Бабарико. Он является кандидатом на пост президента Белоруссии. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько подчеркнул, что Бабарико связан со многими важными людьми в руководстве банка, оказав давление на которых госорганы также надавят и на экс-банкира. Безпалько отметил, что Бабарико является фаворитом предвыборной гонки, причём его популярность в данный момент в десять раз выше, чем у Лукашенко. Эксперт полагает, что если экс-банкира всё же задержат, то только на время предвыборной кампании, чтобы изолировать его от выборов. По его словам, Лукашенко демонстрирует другим кандидатам, что может произойти с ними, если они не пойдут на компромисс.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Регистрация кандидатов пройдёт с 5 по 14 июля.