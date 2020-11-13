Экзитпол: Санду лидирует на выборах президента Молдавии

https://static.news.ru/photo/d87ef7ec-2778-11eb-bfd6-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: maiasandu2020.md

Согласно данным экзитпола, на выборах президента Молдавии лидирует бывший премьер-министр страны Майя Санду.

По предварительным данным, во втором туре она набрала 55% голосов. За действующего президента проголосовали 45% избирателей.

Второй тур президентских выборов в Молдавии завершён. Все избирательные участки в стране были закрыты в 22:00 мск, но отдельные участки в стране и за её пределами могут продлить работу на два часа, сообщает РИА Новости.

В ходе выборов было зафиксировано более 200 нарушений. По всем случаям проводятся проверки. В основном речь идёт об агитации в день выборов и попытках подкупа избирателей.

Ранее стало известно, что явка во втором туре выборов превысила 50%. Как сообщал NEWS.ru, участие в голосовании приняли более 1,61 млн граждан Молдавии, 241 тыс. человек проголосовали за пределами страны. В Приднестровье свои голоса отдали 31,5 тыс. избирателей.

Второй тур президентских выборов прошёл в воскресенье в Молдавии. Жители голосовали за одного из двух оставшихся кандидатов — действующего молдавского лидера Игоря Додона или его оппонента Майю Санду. В ходе первого тура Санду набрала больше голосов (36% против 32%), но никто из кандидатов не смог добрать порог в 50% голосов для окончательной победы на выборах.