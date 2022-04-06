По четырём мостам: новая дорога Азербайджан — Нахичевань через Иран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Меморандум по строительству новых транспортных сообщений между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Ирана. Между Азербайджаном и Нахичеванью до сегодняшнего дня, в принципе, существовало автобусное сообщение через иранскую территорию, открытое ещё в ноябре 2007 года. Однако со временем такой вариант перестал удовлетворять потребностям логистики, учитывая сложившиеся в регионе реалии после второй войны в Карабахе. А подписание нового соглашения можно назвать прорывом как в двусторонних отношениях между Баку и Тегераном, так и для развития экономики на Южном Кавказе в целом.

Нахичевань выходит из блокады

Само соглашение было подписано сторонами ещё в прошлом месяце в канун 30-летия установления дипломатических отношений между республиками. Теперь МИД Азербайджана поручено уведомить Тегеран о завершении внутренних процедур для вступления документа в силу. В ходе 15-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми подписали документ, который позволит установить новые железнодорожные и автомобильные сообщения с Нахичеванью, а также провести туда линии электроснабжения. Договорённость имеет важное стратегическое значение, так как выведет эксклав из блокады и соединит его с основной территорией Азербайджана. В этом вопросе Баку всецело заручился поддержкой Тегерана.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал подписание Меморандума историческим событием. По его словам, благодаря реализации этого проекта изменится транспортно-коммуникационная карта региона в целом.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев Михаил Воскресенский/РИА Новости

Коридор свяжет Азербайджан, Иран и Турцию и ляжет в основу нового коридора в Евразии, объединяющего автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и цифровую связь. Уверены, что это создаст благоприятные возможности для регионального сотрудничества, развития и процветания народов региона, расширения торгово-экономических связей, — сказал Гаджиев.

Четыре моста через Араз

Для реализации проекта предусмотрено строительство четырёх мостов через реку Араз — двух автомобильных, совмещённых с пешеходным переходом, и двух железнодорожных. Примечательно, что мосты будут пролегать в пяти километрах от государственной границы Армении. В приграничной зоне будет расположен пункт пропуска, который сможет оформлять не менее тысячи грузовых автомобилей в сутки. Новая дорога позволит сократить путь до 50–60 километров с нынешних примерно 300. Все расходы на строительство линий связи и энергетики азербайджанская сторона взяла на себя, кроме автомобильного моста между Ираном и Ордубадским районом Нахичевани — его сооружение оплатит Тегеран. Вдоль новых транспортных коммуникаций пройдёт линия электропередачи, которая соединит Восточно-Зангезурский экономический район и Нахичевань. Благодаря этому регион получит возможность экспортировать энергию в Иран, Турцию и далее в Европу, что может стать решением для многих западных стран в условиях нарастания напряжённости в отношениях с Москвой.

Мавзолей Момине хатун — один из памятников нахичеванской архитектурной школы Fuad2006/wikipedia.org/CC BY 2.5

Любые новые коммуникации — драйвер экономического роста регионов Ирана и Азербайджана, надо укреплять двусторонние добрососедские отношения, что мы и наблюдаем во взаимодействии Баку и Тегерана, заявил в беседе с NEWS.ru кандидат исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев.

Такого рода интеграция со стороны как Баку, так и Тегерана необходима, потому что давление на страны региона со стороны «коллективного Запада» сохраняется. Отношения между этими странами — пример того, что в регионе необходимо переходить от войны к мирным и созидательным отношениям партнёрства и стратегического сотрудничества, — сказал эксперт.

Юртаев считает, что данное соглашение представляет собой логичное продолжение заключённого ранее Туркменского указа, который, по сути, открывает Тегерану дверь для вхождения в Тюркский мир. По его словам, это расширяет возможности присутствия Ирана на международной арене.

Вопрос Зангезурского коридора уходит в прошлое?

Открытие транспортного коридора, который свяжет Нахичевань с основной территорией Азербайджана через Иран, порождает множество вопросов, касающихся запуска Зангезурского коридора через территорию Сюникской области Армении. После второй войны в Карабахе этот коридор является предметом бесконечных споров между Баку и Ереваном, поскольку Армения выступает против того, чтобы трасса шла через её территорию.

Строительство Зангезурского коридора возможно, однако реализовать его окажется непросто, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Фархад Ибрагимов.

Не думаю, что Баку согласится оставлять проект запуска Зангезурского коридора в прошлом. Однако сейчас азербайджанская сторона пытается строить новые транспортные коридоры с Ираном, не зацикливаясь только на этом маршруте. Будут использоваться все варианты для усиления экономического взаимодействия между двумя странами. Фархад Ибрагимов политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай»

Нахичевань. Азербайджан Соцсети

По словам эксперта, Азербайджан уделяет серьёзное внимание открытию Зангезурского коридора. Он считает, что такая дорога будет проведена, однако пока нужны другие транспортные коммуникации.

Транспортные коммуникации также повлияют на рост товарооборота между двумя странами. Откроются новые предприятия и заводы, будет развиваться рынок инвестиций. Логистика требует к себе пристального внимания, потому что любые транспортные пути позитивно влияют на улучшение взаимоотношений между соседями. Фархад Ибрагимов политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай»

При этом транспортный коридор по территории Ирана проходит вдоль границы в прямой видимости Армении, по сути, дублируя возможный Зангезурский коридор.