Плюнул в прохожего и создал фейк про Пашиняна: зачем это спикеру НС Армении Последние поступки и заявления главы армянского Нацсобрания могут говорить о проблемах внутри правящей партии, считают эксперты

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Ален Симонян

Парламент Армении, известный нередкими потасовками депутатов, оказался в центре нового скандала. Причиной стал ряд поступков и заявлений спикера Национального собрания (НС) республики, представителя правящей партии «Гражданский договор» Алена Симоняна. Тот сначала плюнул в лицо человеку на улице, а затем опубликовал ложное сообщение об избиении сына премьер-министра Никола Пашиняна. Теперь Симоняна обвиняют в несоответствии должности. В Ереване уже звучат призывы отправить главу парламента в отставку из-за «нанесения ущерба репутации» Армении.

Почему спикер НС плюнул в лицо прохожему

Несколько дней назад гражданин Канады армянского происхождения Карен Мкртчян, увидев Симоняна на центральной улице Еревана, приблизился к нему и назвал предателем. В ответ охрана спикера выкрутила мужчине руки, а сам политик, по словам очевидцев, подошел и плюнул в лицо своему обидчику. Затем Мкртчяна доставили в центральный отдел полиции Еревана, он прошел процедуру подтверждения личности, после чего был отпущен. При этом мужчина от своих слов не отказался. По его мнению, слово «предатель» — именно та характеристика, которую заслужил Симонян.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS Ален Симонян

Позже инцидент прокомментировал сам спикер армянского парламента.

«Никто не имеет права никого оскорблять, тем более — представителей избранных властей. Это его частное мнение (Карена Мкртчяна. — NEWS.ru). Я рад за него, что он теперь стал известным и у него берут интервью», — сказал Симонян.

Позже спикер армянского парламента извинился за инцидент. По его словам, демократия в стране предполагает, что официальное лицо также может подвергаться критике и провокациям, а случившееся назвал «уроком для себя».

Какой фейк опубликовал Симонян

Масла в огонь подлила и другая громкая история, к которой Симонян оказался причастен самым прямым образом. 3 апреля спикер парламента сообщил, что Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, избили в Ереване. Подробности инцидента политик не привел, но назвал произошедшее «очередной провокацией против представителей власти и их родственников».

Однако новость об избиении Ашота Пашиняна прожила лишь сутки. 4 апреля сын премьера выступил с опровержением. Он отметил, что «никаких политических или иных нападок» на него не совершалось, а разбираться в том, кто распространил подобные слухи, ему «даже не интересно».

Фото: Соцсети Ашот Пашинян

Слова сына армянского премьера Симонян комментировать отказался. При этом он сообщил, что удалил из соцсети свой пост о нападении на Пашиняна-младшего, поскольку «не хотел, чтобы там было что-то, имеющее проблемы с реальностью».

Какие отношения у Симоняна и Пашиняна

Симонян — один из ближайших соратников армянского премьера, с которым его связывают давнишние дружеские отношения. Как рассказывал сам Пашинян, он знаком с Симоняном с 2009 года — в то время будущий премьер находился в розыске по обвинению в организации массовых беспорядков. Позже Пашинян признался, что именно у Симоняна он укрывался от следствия. В результате Симонян был вынужден сдать будущего лидера страны в прокуратуру, этого потребовал сам Пашинян.

Армянский премьер отмечал, что с тех пор их дружба была непрерывна, хотя и не всегда складывалась гладко. Именно вместе с Симоняном (тогда он выполнял функции пресс-секретаря) бывший оппозиционер Никол Пашинян в 2018 году пришел к власти в результате революции. Эксперты полагали, что, по сути, Симонян оказался политтехнологом всей революции.

«Ален — позитивный человек, который всегда пытается найти оптимальные решения, с ним всегда комфортно работать», — говорил Пашинян.

Отправят ли Симоняна в отставку

Как писали армянские СМИ, инциденты с участием Симоняна должны были рассматриваться 4 апреля на заседании правящей партии «Гражданский договор» в присутствии премьера Пашиняна. Однако позже местные СМИ сообщили, что спикер парламента республики ушел с середины заседания, а вслед за ним через 15 минут зал покинул и армянский премьер, проигнорировав при этом все вопросы журналистов. После заседания пошли разговоры о том, что Симонян в скором времени может отказаться от мандата.

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости Левон Тер-Петросян

Неожиданно для многих свое мнение по этому вопросу высказал первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который предложил отправить Симоняна в отставку. Он считает, что своим поступком Ален Симонян «нанес урон репутации всей Армении» и теперь «единственная нормальная реакция — отставка».

«Только так можно восстановить честь нашего народа перед международным сообществом», — считает Тер-Петросян.

Бывший глава государства подчеркнул, что слово «предатель» не бытовое ругательство или оскорбление личности, а сугубо политическая оценка, на которую нужно отвечать в корректной форме.

Есть ли раскол в команде Пашиняна

Тер-Петросян, по сути, был духовным отцом многих представителей нынешней власти в Армении, поэтому его оценка ситуации говорит о том, что внутри власти есть определенные проблемы, пояснил NEWS.ru депутат партии «Процветающая Армения» Арман Абовян.

«Идут какие-то нездоровые процессы, которые сильно раздражают армянскую общественность и бьют по рейтингу самих властей», — считает собеседник NEWS.ru.

При этом сам Симонян утверждает, что между ним и премьер-министром «нет и никогда не может быть» никаких разногласий. «Я член его команды, он мой руководитель, друг и коллега», — сказал спикер парламента.

Спикер все подстроил или его подставили?

«Непонятно, были ли все эти скандалы случайным или запланированным стечением обстоятельств, чтобы нанести ущерб спикеру армянского парламента», — сказал NEWS.ru председатель оппозиционной Демократической партии Армении Арам Саргсян.

При этом ряд армянских Telegram-каналов пишет, что Симоняна могли подставить. Есть версия, что после инцидента на улице Еревана еще один прохожий также попытался спровоцировать спикера парламента, назвав его предателем. Эксперты не исключают, что Симонян опубликовал ложную информацию о сыне Пашиняна, чтобы «перебить негативную для него информационную повестку» новым скандалом.

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости Представители правящей партии и оппозиционных блоков обсуждают во время перерыва в парламенте текст единого заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Как пишет со ссылкой на свои источники армянская газета «Грапарак», процесс против Алена Симоняна пытается продвинуть руководитель правящей партии «Гражданский договор» Айк Конджорян. По некоторым данным, его в ряды партии после революции привел сам Симонян. Издание отмечает, что такими действиями Конджорян может попытаться убрать Симоняна с поста спикера парламента, поскольку сам претендует на его место.

Какое крыло возглавляет Симонян в правящей партии

Армянский премьер старается соблюдать баланс в отношениях между Москвой и Западом, указывая, что одни — союзники Еревана, а другие — как минимум надежные партнеры. Тем временем Симонян в команде армянского премьера взял на себя роль основного прозападного спикера. Политик не раз заявлял, что Москва, по его мнению, не справляется с посреднической ролью в армяно-азербайджанском урегулировании и «должна публично признать это». Он также говорил, что не понимает нервную реакцию российской стороны, когда в Вашингтоне и на Западе пытаются «предпринять что-то положительное».

Фото: civilcontract.am Ален Симонян

При этом Симонян отмечал, что ключевую роль в перемирии между Арменией и Азербайджаном сыграли США. Правда, о каком конкретно перемирии идет речь — непонятно. Как известно, Баку и Ереван до сих пор не могут прийти к окончательному согласию в вопросе подписания мирного договора. А если речь идет о прекращении огня после второй войны в Карабахе, то ни для кого не секрет, что это произошло при посредничестве Москвы.

Не скрывает симпатии спикер армянского парламента и по отношению к американским и европейским коллегам. Многочисленные визиты западных политиков в Ереван проходят в сопровождении именно Симоняна. Причем он сам признался, что скандальный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению в прошлом году произошел именно по его приглашению.

Пытается ли Ереван переориентироваться?

Тесные контакты Еревана с западными партнерами вызывают вопросы в России. И еще больше их стало после решения Верховного суда Армении признать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) соответствующим конституции республики. Если учесть, что за несколько дней до этого МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, это решение Армении вызвало как минимум недоумение в Москве.

Сначала в Армении отвечали, что подобное признание статуса не нанесет вред отношениям с Россией. А позже Симонян заявил, что Армения всегда вела себя как союзник и не делала никаких специальных шагов против России. Спикер парламента подчеркнул, что на настоящий момент нет необходимости в быстрой ратификации Римского статута.

Что происходит в руководстве Армении

Последние события в политической жизни Армении показывают, что у власти в этой стране находятся люди, которые не уверены в собственной позиции и не способны справиться с обеспечением национальной безопасности, отмечает Арам Саргсян.

«Они как зайчики, прыг-скок, скачут с одной кочки на другую — то в Европу, то в США, то в Россию. Это люди, у которых нет должных знаний и опыта», — полагает Саргсян.

Фото: Gevorg Ghazaryan/xinhua/Global Look Press Никол Пашинян

По мнению главы Демпартии, одной из главных ошибок армянской власти «является антироссийская позиция». Он считает ее неверной, так как «единственный союзник Еревана — это Москва» и Армении «необходимо совмещать наши интересы, чтобы решать проблемы, возникающие во взрывоопасном регионе».

Что говорят в правящей партии

В правящей партии Армении отрицают наличие каких-либо разногласий внутри страны.

«На сегодняшний день „Гражданский договор“ — единая фракция, единая команда, которая работает по своим внутренним правилам и при этом имеет общенациональные цели», — заявил NEWS.ru депутат партии «Гражданский договор» Гурген Арсенян.

Однако представитель «Процветающей Армении» Абовян убежден, что внутриполитическая ситуация в Армении напоминает «театр абсурда», поэтому «удивляться отдельным заявлениям и действиям властей не приходится».

Что будет дальше

Решение армянского руководства ратифицировать Римский статут МУС и ряд последних антироссийских заявлений из уст того же Симоняна вряд ли способствуют укреплению отношений с Москвой. Вектор их дальнейшего развития будет зависеть от того, есть ли в руководстве республики понимание необходимости соблюдения сбалансированной политики со всеми партнерами, а также способности власти делать выводы и наличия политической воли.