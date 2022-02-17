«Плюну и поеду в Польшу»: украинка рассказала о работе в России

Чтобы украинцу жить и работать в России, нужно очень этого хотеть, заявила Марина Кузьмина (фамилия изменена) из города Изюм Харьковской области KP.RU. Она работает сиделкой и 8 лет пытается получить российское гражданство. Вложив много усилий в борьбу с бюрократией, она задумалась переехать к крёстному сыну в Польшу.

Я когда в последний раз в Россию въезжала, меня на таможне 2,5 часа мучили: «Вы купили приглашение или не купили?» Давили на психику. Многие раскалываются, признаются, что купили. Но у меня было легальное приглашение. А сколько раз сотрудники миграционной службы меня отговаривали: «Да зачем вам РВП (разрешение на временное проживание. — NEWS.ru), что вы будете делать в России? Платить вам будут копейки, ипотеку банк не даст, не всем россиянам её дают». Слушая это, трудно не сломаться, — рассказала Кузьмина.

Её крёстный сын живёт в Польше третий год: и уехать туда гораздо проще, и вернуться на Украину в отпуск можно. Его жена собирается рожать там же, роды будут бесплатными, если встать на учёт, поделилась Марина. Кроме того, им удалось получить кредит на €5000 под невысокий процент, который в России мигранту бы не дали.

Несмотря на приглашение в Польшу, Марина подала документы на РВП в России, потому что она ей ближе. Все документы заполнял юрист, иначе можно «мозг сломать». Пришлось переделывать медсправку из-за сменившегося законодательства, часами стоять в очередях.

Это не для слабонервных. Наверное, чтобы вы 100 раз подумали, надо ли вам это. А ещё украинцы сдают в России экзамен по русскому языку, хотя, например, моя семья всю жизнь на нем говорит. Зато многие таджики и узбеки по-русски еле понимают, но при этом как-то устраиваются здесь на работу. <...> Подожду-подожду, а потом, может, плюну, да и поеду в Польшу, — заявила Марина.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с жёсткими заявлениями по вопросу миграционной политики. Он призвал не допустить появление в стране «этнических анклавов», которые могут стать рассадниками преступности, экстремистских и террористических настроений.