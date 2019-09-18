https://static.news.ru/photo/4acdc256-d9ff-11e9-a59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до 8 декабря утвердить программу интеграции двух стран. Об этом заявил посол Минска Владимир Семашко.

До 1 ноября этого года должны быть разработаны дорожные карты, их 31 по разным направлениям, — добавил дипломат, комментируя РИА Новости ближайшие планы по этому вопросу.

Ранее в «Коммерсанте» появилась публикация, где характер ожидаемой интеграции описывался выше, чем в Евросоюзе. Издание, изучив проектный документ, заявило, что «фактически на уровне экономик речь идёт о создании с 2022 года конфедеративного государства».

Так, к январю 2021 года страны должны создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учёт собственности. Также Москва и Минск намерены сформировать единые соцгарантии, объединить банковский надзор (он будет работать с двумя центробанками), создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулирование отраслей.

Минск при этом подчеркнул, что Белоруссия не потеряет своего суверенитета, писал News.ru.