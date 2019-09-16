https://static.news.ru/photo/a1825caa-d8a2-11e9-9c89-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Приходько и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко Фото: prykhodko_official/instagram.com

Выпускница «Фабрики звёзд», представлявшая Россию на конкурсе Евровидение, певица Анастасия Приходько решила выйти из партии «Батькивщина», чтобы вернуться на сцену.

Наши отношения с партией «Батькивщина» подошли к концу, — написала артистка в Instagram.

Она поблагодарила лидера партии Юлию Тимошенко за дружбу и поддержку.

Приходько на парламентских выборах представляла партию «Батькивщина», однако ей не удалось набрать необходимого количества голосов для того, чтобы попасть в парламент страны.

Как писал News.ru, партия «Слуга народа» одержала победу на внеочередных выборах в парламент Украины, набрав 43,16% голосов. В Верховную раду также прошли «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (8,10%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5,82%).