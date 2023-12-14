Песни россиян снова ворвались в хит-парады постсоветских стран РБК: песни российских музыкантов вернулись в хит-парады постсоветских стран

Популярность исполнителей из России в постсоветских странах вновь выросла после резкого снижения в 2022 году, на начало текущего декабря они удерживают более половины позиций в топ-10 самых популярных песен на сервисе Apple Music, пишет РБК. Российских артистов слушают даже в Литве и на Украине, несмотря на русофобское законодательство.

Как показал анализ хит-парадов Apple Music, сразу девять из десяти наиболее прослушиваемых песен принадлежат российским музыкантам в самой России и Белоруссии, восемь — в Молдавии, по семь — в Армении и Таджикистане.

В Литве, где для русскоязычных граждан проводят экзамены на знание языка страны пребывания, в этом году в топ-10 самых популярных композиций вернулись двое отечественных музыкантов. В прошлом году в рейтинг в прибалтийской республике не попал ни один российский исполнитель. На Украине, где за использование русского языка предусмотрена ответственность, это количество выросло с одной до трех в этом году, в Казахстане — с одной до пяти.

Среди полюбившихся артистов — хип-хоп-дуэт АИГЕЛ (песня «Пыяла» на татарском языке, использованная в качестве саундтрека к сериалу «Слово пацана»), поп-рок-группа «Моя Мишель» и певица Anna Asti. Согласно исследованию издания, на фоне роста популярности россиян в музыке на пространстве СНГ, отмечается сокращение присутствия в рейтингах англоязычных исполнителей.

Осенью этого года песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи надевают меховые шапки и шубы и танцуют под хит российской артистки. При этом тиктокеры, пытаясь попасть в текст, не понимают значения слов «попробуй джага-джага» и просят перевод. Более того, песня заняла третье место в чарте Viral 50 в Spotify. В список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент. Исполнительница считает произошедшее чудом и «вселенской фантастикой».

В начале декабря песня «Пыяла» в исполнении группы АИГЕЛ из саундтрека к криминальному сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» заняла первую строчку в рейтинге самых прослушиваемых композиций на Украине в Apple Music. Сам сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х также стал популярен на Украине.