Пескову неизвестно, обсуждал ли Путин с Лукашенко действия силовиков

https://static.news.ru/photo/50c3f204-ee97-11ea-8802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить, обсуждали ли главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко действия милиции во время акций протеста в республике.

Мне не известно о том, чтобы эта тема поднималась, — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что повестка двусторонних отношений включает другие вопросы. Песков напомнил, что Союзное государство продолжает действовать в полном объёме, отношения между странами не прерывались.

А это (действия силовиков на митингах. — NEWS.ru) внутреннее дело Белоруссии, мы не намерены вмешиваться в эти внутренние дела, — заявил Песков.

Москва считает необходимым соблюдать права человека в ходе митингов. Песков отметил, что Россия обращает на это внимание.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались с 9 августа. Тогда недовольные результатами выборов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко — 80,1% голосов. Он занимает пост президента республики с 1994 года. Кандидат от оппозиции, домохозяйка Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Как писал NEWS.ru, Тихановская убеждена, что протесты не закончатся в ближайшее время. По её мнению, они оказывают достаточное давление на власть. Женщина заверила своих сторонников в готовности вернуться в Белоруссию «первым же поездом», когда она сможет чувствовать в республике себя в безопасности.

Тихановская уехала в Литву 11 августа. Она заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии. Позже женщина объяснила, что не готова баллотироваться в президенты в случае новых выборов в республике.