16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию

13:04, 04 сентября 2020
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует приехать с рабочим визитом в Москву. Сейчас ведётся соответствующая подготовка.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, точная дата приезда белорусского лидера в российскую столицу будет названа своевременно, передаёт РИА Новости.

Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни, — заявил Песков.

В конце августа он сообщал, что встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко должна состояться в течение двух недель.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным расставит все точки над «i» по вопросам отношений между странами. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео