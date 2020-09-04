Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует приехать с рабочим визитом в Москву. Сейчас ведётся соответствующая подготовка.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, точная дата приезда белорусского лидера в российскую столицу будет названа своевременно,
Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни, — заявил Песков.
В конце августа он сообщал, что встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко должна состояться в течение двух недель.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным расставит все точки над «i» по вопросам отношений между странами. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
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