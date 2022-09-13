Песков объявил о начале саммита ОДКБ по армяно-азербайджанскому конфликту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России заявил о начале онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), созванного по причине обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, передает ТАСС. Это заседание срочное, оно было созвано 13 сентября по запросу армянской стороны.

Мероприятие проходит в закрытом формате. Предполагается, что по его итогам Ереван, председательствующий в ОДКБ в этом году, поручит постоянному комитету проинформировать журналистов о содержании дискуссии и принятых решениях. Не исключено, что со своей стороны информацию опубликует и Кремль.

На сайте Кремля сообщается, что в заседании принимает участие президент России Владимир Путин.

Ранее представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов заявил, что Ереван ожидает от стран — членов ОДКБ действенных мер по сохранению территориальной целостности и суверенитета республики. Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, в свою очередь, сказал, что постоянный совет ОДКБ на экстренном заседании рассмотрел предложения о возможном задействовании необходимых механизмов для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению ряда городов. Также сообщалось о жертвах.