Песков высказался об итогах выборов президента Молдавии

https://static.news.ru/photo/106cfa54-27f7-11eb-a09b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты выборов президента Молдавии. Он подчеркнул, что Кремль с уважением относится к выбору молдавского народа.

По итогам подсчёта 100% бюллетеней победу на выборах одерживает бывший премьер-министр Молдавии, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она набрала 57,75% голосов, опередив действующего главу государства Игоря Додона.

По словам Пескова, важно, чтобы отношения России и Молдавии были взаимовыгодными и учитывались интересы обеих стран. Кремль уверен, что Санду понимает важность конструктивного диалога с Россией.

Майя Санду говорила, что будет работать в интересах молдавского народа. Важно выстраивание добрых, тесных отношений сотрудничества и взаимодействия с Россией, — сказал Песков журналистам.

Додон заявил о намерении оспорить итоги голосования в суде. При этом он поздравил свою соперницу с победой.

Как писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах руководителя Молдавии.

Москва надеется, что деятельность нового президента республики поможет конструктивному развитию двух стран. В России также пожелали успехов, здоровья и благополучия Майе Санду.