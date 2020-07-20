Песков выразил надежду на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта

https://static.news.ru/photo/9a020566-ca7d-11ea-be04-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

РФ надеется, что сложившаяся на границе Армении и Азербайджана ситуация будет урегулирована как можно скорее. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом он сказал, комментируя сообщения о влиянии конфликта на сферу торговли в столице России. Песков подчеркнул, что армяне и азербайджанцы, имеющие гражданство РФ, являются уважаемыми членами российского общества. При этом, как отметил пресс-секретарь, ситуация на границе Армении и Азербайджана не может «оставлять их безучастными», передаёт «Москва 24».

Мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована и таким образом эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло, — заявил он.

Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха. По данным Баку, в результате обстрелов погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Ереван сообщил о гибели четырёх своих военных, ещё десять солдат и один мирный житель оказались ранены. Вину за начало обстрелов не признаёт ни одна из сторон.

Ранее NEWS.ru писал о том, что временного поверенного в делах Сербии в Азербайджане Даницу Вейнович вызвали в азербайджанский МИД после сообщений о поставке боеприпасов Белградом в Армению.