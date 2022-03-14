Песков: сроки окончания действий на Украине пока неизвестны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская спецоперация на Украине развивается по плану и будет завершена в полном объёме, но сроки её пока неизвестны. По его словам, которые приводит ТАСС, в начале действий на Украине президент России дал указание воздержаться от немедленного штурма населённых пунктов, включая Киев, поскольку националистические формирования оборудуют огневые точки и размещают тяжёлую военную технику прямо в жилых кварталах.

Нет, не озвучивается, — ответил Песков на вопрос о предполагаемом сроке окончания спецоперации.

Он предположил, что должностные лица США и ЕС подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на неё ответственность за гибель мирных граждан при ведении боевых действий в густонаселённых районах. Вместе с тем он уточнил, что Министерство обороны не исключает постановки крупных населённых пунктов под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности граждан.

Ранее эксперты заявили, что российские вооружённые силы могут завершить спецоперацию на Украине за пять дней. По их словам, именно столько времени должны занять основные действия вне крупных городов. Однако точной уверенности у них в этом нет из-за постоянно меняющейся обстановки. Как рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, в ходе действий на Украине могут быть освобождены восток, центр и юг Украины, а также создан коридор до Приднестровья, после чего могут начаться переговоры о признании республик и изменении границ.

В свою очередь директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин пояснил, что манёвр вне Донбасса нужен для окружения и ликвидации сил Украины на востоке, тогда как в Донбассе действуют наиболее боеспособные и укреплённые украинские силы.